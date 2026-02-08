Camping en Federal: familias y amigos se reúnen antes de la última noche del festival

REDACCIÓN ELONCE
El camping en Federal reunió a familias y amigos que viajaron cientos de kilómetros para compartir asado, música y la previa del Festival Nacional del Chamamé.
Alfredo, oriundo de la provincia de Buenos Aires, disfrutó del camping en Federal este domingo en la previa de la última noche del Festival Nacional del Chamamé. “Hace más de 20 años que venimos acá al camping. Tengo mi hijo que es guitarrero y formó parte de Los virtuosos del chamamé. Hoy por el trabajo que tiene no puede continuar con la música, pero no pierde las ganas de seguir tocando”, relató el visitante, reflejando la importancia de mantener la tradición familiar ligada a la música chamamecera.
La jornada soleada permitió que los campistas organizaran sus asados al aire libre, disfrutar de picadas y compartir algunos tragos mientras esperaban la hora de la cena. “Soy el asador de los pibes. Prendimos fuego a 12 del mediodía. Calculo que el corderito en media hora o 45 minutos ya lo sacamos”, destacó Alfredo, subrayando que en estas reuniones la premura para comer queda de lado y lo importante es el disfrute del encuentro.
El ambiente del camping en Federal combina la naturaleza con la música. “Después nos vamos a la bailanta y nos sentaremos con los muchachos a hacer algunos temitas acá”, agregó Alfredo, señalando que la jornada continúa incluso después del asado. “Esperamos todo el año para venir acá. Nosotros hacemos 600 kilómetros para juntarnos con miles de amigos que vienen a visitarte y saludarte. Nos vemos una vez al año y nos comunicamos con mensajes”, concluyó, mostrando cómo el festival funciona como un punto de encuentro anual para amigos y familias de distintas provincias.
Familias de toda la región se suman al camping
Otra familia que disfrutó del camping en Federal proviene de Herrera, del departamento Uruguay. “Como siempre con el asado. Vinieron unos amigos, tenemos el fuego prendido y nos vamos mañana”, sostuvo uno de los integrantes, mientras la familia compartía la jornada bajo el sol.
El festival, además de reunir a músicos y artistas, representa un espacio de encuentro social para quienes llegan desde distintos puntos del país. “Cada año, el (Festival) tiene algo nuevo. Es muy lindo, me siento orgulloso y parte de esto. Vengo hace 22 años”, expresó la familia de Herrera, destacando la evolución del evento y el vínculo afectivo que mantiene con la comunidad chamamecera.
Durante el día, los campistas aprovechan para intercambiar experiencias, disfrutar de la música y preparar los mejores asados, creando un ambiente cálido y familiar que caracteriza a la previa del festival. La combinación de gastronomía, naturaleza y chamamé asegura que cada edición del camping en Federal sea un recuerdo inolvidable para todos los participantes.
Camping en Federal, una tradición que se renueva
El Festival Nacional del Chamamé no solo se vive en el escenario, sino también en los campings que lo rodean, donde la música, la gastronomía y la camaradería se combinan. Con décadas de historia, Alfredo y la familia de Herrera son ejemplos de cómo estas reuniones fortalecen los lazos entre amigos y familiares, al mismo tiempo que preservan las tradiciones locales.