Créditos personales de $100.000.000: quiénes acceden y tasas en febrero 2026

Los créditos personales de $100.000.000 ofrecen distintas condiciones según el banco; conocé los requisitos y tasas de interés vigentes en febrero de 2026.
Durante febrero de 2026, los créditos personales se consolidan como una herramienta clave para cubrir gastos inesperados, encarar proyectos de mayor escala o unificar deudas en una sola cuota mensual. Bancos como Banco Nación, BBVA y Banco Provincia ofrecen líneas de crédito que varían en plazos, montos máximos y tasas de interés según el perfil del solicitante.
El Banco Nación ofrece un crédito personal exclusivo para clientes que cobran sus haberes a través de la entidad, orientado a empleados en relación de dependencia y trabajadores con contratos de locación de servicios que tengan cuenta sueldo activa. Los créditos son en pesos, de libre destino y permiten solicitarse nuevamente una vez cancelado al menos el 10% del capital.
Las condiciones para este crédito incluyen un monto máximo de $100.000.000, plazo de hasta 72 meses y sistema de amortización francés. Las tasas vigentes en febrero de 2026 son TNA 55%, TEA 71,22%, CFT con TNA 66,55% y CFT con TEA 91,11%. Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del titular, y es necesario no superar la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.
BBVA y sus opciones de créditos personales
BBVA mantiene disponibles sus créditos personales para trabajadores en relación de dependencia y personas independientes, con montos que varían según el canal de solicitud: hasta $40.000.000 de manera online y hasta $70.000.000 de forma presencial.
Las condiciones financieras del BBVA incluyen TNA desde 135%, TEA desde 259,42%, plazo de 6 a 60 meses y cuota máxima del 30% del ingreso neto. El sistema de amortización es francés con tasa fija. Los requisitos son tener entre 18 y 74 años, ingreso mínimo mensual de $308.200 y antigüedad laboral variable según la categoría del solicitante.
Para solicitarlo, los interesados deben ingresar al sitio web del BBVA, usar el simulador, elegir monto y plazo, completar los datos personales y enviar la solicitud. En caso de aprobación, el dinero se acredita de manera inmediata.
Banco Provincia y créditos personales rápidos
El Banco Provincia mantiene activa su línea de créditos personales destinada a empleados públicos, trabajadores del sector privado y jubilados que perciben sus haberes en la entidad. Los montos llegan hasta $50.000.000, sujetos a evaluación crediticia, con plazos de hasta 48 meses y TNA fija de 98%, publicó TN.
El trámite es 100% digital, con acreditación en menos de 24 horas. Para solicitarlo, los clientes deben ingresar a BIP Móvil o Home Banking, activar el Token de seguridad, seleccionar “Solicitar Préstamo”, definir monto y plazo y confirmar la operación. Esta opción permite un acceso rápido y seguro para quienes necesitan financiamiento inmediato.