 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

Créditos personales de $100.000.000: quiénes acceden y tasas en febrero 2026

Los créditos personales de $100.000.000 ofrecen distintas condiciones según el banco; conocé los requisitos y tasas de interés vigentes en febrero de 2026.

8 de Febrero de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: (NA)

Los créditos personales de $100.000.000 ofrecen distintas condiciones según el banco; conocé los requisitos y tasas de interés vigentes en febrero de 2026.

Durante febrero de 2026, los créditos personales se consolidan como una herramienta clave para cubrir gastos inesperados, encarar proyectos de mayor escala o unificar deudas en una sola cuota mensual. Bancos como Banco Nación, BBVA y Banco Provincia ofrecen líneas de crédito que varían en plazos, montos máximos y tasas de interés según el perfil del solicitante.

 

El Banco Nación ofrece un crédito personal exclusivo para clientes que cobran sus haberes a través de la entidad, orientado a empleados en relación de dependencia y trabajadores con contratos de locación de servicios que tengan cuenta sueldo activa. Los créditos son en pesos, de libre destino y permiten solicitarse nuevamente una vez cancelado al menos el 10% del capital.

 

Las condiciones para este crédito incluyen un monto máximo de $100.000.000, plazo de hasta 72 meses y sistema de amortización francés. Las tasas vigentes en febrero de 2026 son TNA 55%, TEA 71,22%, CFT con TNA 66,55% y CFT con TEA 91,11%. Las cuotas se debitan automáticamente de la cuenta del titular, y es necesario no superar la edad jubilatoria al finalizar el préstamo.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

BBVA y sus opciones de créditos personales

 

BBVA mantiene disponibles sus créditos personales para trabajadores en relación de dependencia y personas independientes, con montos que varían según el canal de solicitud: hasta $40.000.000 de manera online y hasta $70.000.000 de forma presencial.

 

Las condiciones financieras del BBVA incluyen TNA desde 135%, TEA desde 259,42%, plazo de 6 a 60 meses y cuota máxima del 30% del ingreso neto. El sistema de amortización es francés con tasa fija. Los requisitos son tener entre 18 y 74 años, ingreso mínimo mensual de $308.200 y antigüedad laboral variable según la categoría del solicitante.

 

Para solicitarlo, los interesados deben ingresar al sitio web del BBVA, usar el simulador, elegir monto y plazo, completar los datos personales y enviar la solicitud. En caso de aprobación, el dinero se acredita de manera inmediata.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Banco Provincia y créditos personales rápidos

 

El Banco Provincia mantiene activa su línea de créditos personales destinada a empleados públicos, trabajadores del sector privado y jubilados que perciben sus haberes en la entidad. Los montos llegan hasta $50.000.000, sujetos a evaluación crediticia, con plazos de hasta 48 meses y TNA fija de 98%, publicó TN.

 

El trámite es 100% digital, con acreditación en menos de 24 horas. Para solicitarlo, los clientes deben ingresar a BIP Móvil o Home Banking, activar el Token de seguridad, seleccionar “Solicitar Préstamo”, definir monto y plazo y confirmar la operación. Esta opción permite un acceso rápido y seguro para quienes necesitan financiamiento inmediato.

Temas:

créditos personales Bancos tasas febrero 2026
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso