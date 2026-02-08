Federal celebra el cierre del 51° Festival Nacional del Chamamé con la presentación de artistas de renombre

Este domingo se vive el gran cierre de la edición 51° del Festival Nacional del Chamamé que se desarrolla en Federal desde el sábado 31 de enero, con bailantas diurnas y peñas, y desde el jueves 5 con espectáculos artísticos.

Las noches del Festival Nacional de Chamamé se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.

El escenario "Ernesto Montiel" recibirá a grandes artistas este domingo

En este sentido, la última luna tendrá sobre el escenario “Ernesto Montiel” a reconocidas figuras del chamamé: Antonio Tarragó Ros, Camacho`s, Conjunto Nueva Itatí, Emiliano López, Litoral Mitá, Los Hermanos Ramírez, Los Spiazzi, María Cuevas, Pajarito Silvestri, Renato Fagundes, Sangre Paiubrera y Sofía Morales.

El festival no solo destaca por la música, sino también por rescatar la cultura local a través de los cuerpos de danza Jeroky Poty y El Federal, que se subirán al escenario a conquistar al público con coreografías llenas de ritmo y tradición.

Renato Fagundes y su acordeón hacen bailar a Federal en la última noche de fiesta

El artista Renato Fagundes, nacido en San Borja, Brasil, llegó al 51° Festival Nacional de Chamamé para brindar un gran inicio del cierre, junto a su acordeón.

En este sentido, interpretó temas de autoría propia como “Vuelvo a mi pago en un chamamé”; “Uruguayana”; “La Picana” y “Gente de Ley”.

Renato Fagundes

Renato Fagundes

En ese marco, agradeció al público local y extranjero por acercarse a escuchar su música. Además, señaló: “No es la última noche porque Federal es eterno”.

Asimismo, manifestó: “Cuando la nostalgia empieza a calentar el alma, pensando en las próximas ediciones, después de gastar las alpargatas de tanta bailanta, es momento de emprender el regreso. Volver a Federal es volver al lugar donde el chamamé es sagrado y que recibe muy bien a los músicos, a esta profesión que tanto exige”.

Renato Fagundes

En esta línea, expresó su agradecimiento por la cordialidad de los entrerrianos “que siempre nos reciben acá”.

Renato Fagundes

Una pasión que trasciende fronteras

En enero de 2025, en ocasión del Festival de Jineteada y Folklore de Diamante, Elonce dialogó con Fagundes, quien explicó: “Somos originados de las reducciones jesuíticas, con bases guaraníes, y el sentimiento por el gaucho se origina de ahí, se desparramó, somos del mismo bioma pampa y de la costa del Uruguay”.

“El chamamé montielero nos identifica a los fronterizos”, sentenció. Es que, según indicó, si bien nació en São Borja, en la frontera con Santo Tomé, se radicó en Uruguayana, frontera con Paso de Los Libres, “el portal de oro de la patria”.

“Desde gurí me entreveré con los libreños, aprendiendo a tocar el chamamé de Ernesto Montiel y el destino me dio la enorme posibilidad de asistir a este gigantesco festival y recibir el aplauso de la gente es la mejor paga que uno puede tener”, agradeció Fagundes.

Consultado al músico qué lo motiva a continuar con el estilo chamamecero, éste fundamentó que “es el ñandereko, como dicen los correntinos, nuestra forma de ser y sentir, es una filosofía de vida vinculadas a las juntadas de asado, truco y música”.

Un sábado cargado de tradición chamamecera

Uno de los momentos más emotivos de la anteúltima luna, este sábado, fue la entrega del Cachencho de Bronce al maestro Mateo Villalba. Su regreso despertó una ovación marcada por la emoción, la memoria y el orgullo chamamecero. El reconocimiento significó un homenaje a una vida dedicada al chamamé y a la identidad del norte entrerriano.

La noche avanzó al ritmo del acordeón de Manuel Cruz y su conjunto Estampa Correntina, mientras que artistas de renombre aportaron su impronta al latido chamamecero que se vive en Federal. Pasaron por el escenario Silvia Tejeira, Monchito Merlo, Florencia De Pompert, Juan Carlos Mansilla, Uco Gómez, Rubén Rodríguez, Rolando Altamirano y Julio Layoy, entre otros, con estilos propios pero unidos por una misma raíz musical.

Monchito Merlo celebró "una noche apoteótica" en Federal

La multitud acompañó con entusiasmo la presentación de Monchito Merlo, en una jornada que fue calificada como “apoteótica” por el chamamecero. El músico regresó al escenario Ernesto Montiel un sábado, algo que no ocurría desde hacía más de 12 años, debido a compromisos asumidos con antelación en otras provincias. “Verdaderamente fue muy lindo, estamos todo el conjunto muy contentísimos”, expresó a Elonce tras su actuación .

Merlo destacó especialmente la fuerte presencia de público joven, niños y adolescentes que se acercan al chamamé y lo sienten como propio. “Es impresionante ese movimiento humano que se ha dado en los últimos años. Eso es el legado que recibimos de los grandes: Tarragó Ros, Ernesto Montiel, Tránsito Cocomarola, Isaco Abitbol, Mario Millán Medina”, señaló, recordando a los referentes históricos del género.

En ese sentido, subrayó que ese legado hoy se refleja en las nuevas generaciones. “Es innumerable la cantidad de intérpretes, músicos, bandoneonistas, acordeonistas y cantores. Gurises de 10 años para adelante, y algunos incluso más chicos, ya andan tocando. Es algo impresionante”, afirmó.

Al referirse a las emociones vividas sobre el escenario mayor, Merlo aseguró que la sensación fue la misma que experimentó décadas atrás. “Es el mismo amor que sentí hace 35 o 40 años cuando venía acá. Ese amor de la gente sigue intacto”, sostuvo, al tiempo que recordó con emoción a colegas que ya no están, como Raúl Barboza, fallecido recientemente.

El músico remarcó además el carácter especial que tiene Federal dentro del circuito chamamecero. “Federal tiene algo sagrado que en otros lugares no hay. La gente viene de distintos puntos del país y también del exterior. Hoy me encontré con brasileños y chilenos, amantes de nuestra música”, contó.