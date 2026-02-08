La comunidad de Colón marchó en protesta por HIF Global

Una masiva movilización por la calle principal de la Ciudad unió plazas San Martín y Washington pidiendo que no se instale una refinería sobre el río Uruguay.
El sábado a la noche, tuvo lugar una movilización pacífica reclamando la relocalización de la planta de combustibles sintéticos que se proyecta en Paysandú, frente a la costa de la Ciudad de Colón.
Organizada por la agrupación "Colón en Riesgo", de la marcha participaron el intendente José Luis Walser, vecinos de la Comunidad, concejales, la asociación Somos Ambiente y representantes de instituciones.
Por 12 de Abril, calle céntrica de la Ciudad, la caminata unió plazas San Martín y Washington, y culminó en los tradicionales corsos, reclamando por la no instalación de la refinería de HIF Global sobre el río Uruguay.
La actividad se suma a las acciones institucionales que lleva adelante la Municipalidad de Colón en distintos ámbitos como así también en conjunto y acompañando a Somos Ambiente, y a la denuncia realizada por la titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
En una entrevista que el intendente mantuvo el viernes con el Diario El País de Uruguay, José Luis Walser volvió a pedir que el presidente Yamandú Orsi, cumpla con su palabra de que la planta no cumplía con las exigencias sin afecta a la Argentina. Asimismo, solicitó que el presidente argentino, Javier Milei, tome cartas en el asunto e interceda ante Uruguay.
Días antes, los intendentes de la Mancomunidad de Municipios de la microrregión "Tierra de Palmares" elevarán un pedido conjunto a cancillería solicitando a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que cumpla con la ejecución del Estatuto del Río Uruguay.