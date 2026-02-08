Video: el paranaense Mariano Werner presentó el diseño con el que correrá en el TC

A una semana de su debut, Mariano Werner dio a conocer el diseño de su Ford Mustang de cara a la temporada 2026 del Turismo Carretera. “Temporada 2026 de Turismo Carretera… estamos listos. Muy agradecido con cada sponsor por apoyarme en este proyecto. Empezamos con nuevo diseño, nuevo número y con energías renovadas para funcionar de la mejor manera posible”, señaló Werner en su cuenta de Instagram.

El Mustang llevará el número 11, posición en la que el piloto finalizó en la última campaña de la categoría más importante del automovilismo argentino. Este cambio refleja no solo la renovación estética, sino también la intención de Werner de arrancar la temporada con fuerza y confianza para mantenerse entre los protagonistas.

La preparación técnica y la estética del auto van de la mano. Cada detalle del Mustang está siendo revisado para asegurar el mejor rendimiento en pista, con el objetivo de que Mariano Werner pueda iniciar la temporada 2026 con un auto competitivo y confiable.

Regreso de un ingeniero clave al equipo

Una de las novedades más importantes del proyecto de Mariano Werner es el regreso de Valentín Brusa como ingeniero del equipo. Brusa fue pieza clave en los campeonatos logrados por Werner en 2020, 2021 y 2023, y ahora vuelve tras sumar experiencia internacional en la Fórmula 4 Española con el equipo Drivex.

En diálogo con Campeones, Brusa aseguró: “Voy a estar siempre en el taller, siguiendo el auto y trabajando con todo, ayudando a los chicos y acompañando cada detalle del armado”. Actualmente, el foco del equipo está en la construcción y pintura del nuevo Mustang para que llegue a la primera fecha listo para competir.

Si bien la experiencia europea dejó enseñanzas valiosas, la prioridad hoy es el proyecto de Mariano Werner en Turismo Carretera. “La idea es organizarnos bien y salir a buscar el campeonato”, afirmó Brusa, destacando que el plan está pensado a largo plazo y con objetivos claros para toda la temporada.

Expectativas para la temporada 2026

Con un nuevo diseño, un ingeniero clave de regreso y un equipo consolidado, Mariano Werner se prepara para enfrentar la temporada 2026 con energías renovadas. El piloto busca mantener regularidad y pelear por los primeros puestos en cada carrera del Turismo Carretera.

El debut de la temporada será clave para medir el rendimiento del Mustang y del equipo técnico. Con el respaldo de sponsors y la experiencia acumulada, Werner confía en su capacidad para pelear por el campeonato y demostrar que sigue siendo uno de los referentes de la categoría más importante del país.