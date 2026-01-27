Cuánto cobra un soldado voluntario en 2026 y qué beneficios incluye el régimen

El Servicio Militar Voluntario (SMV) se consolidó en 2026 como una alternativa de empleo formal para jóvenes de entre 18 y 28 años. Con un salario mensual y beneficios, se ofrece capacitación y estabilidad laboral.
El Servicio Militar Voluntario (SMV), una alternativa laboral formal creada para jóvenes entre 18 y 28 años, sigue consolidándose en 2026 como una opción para aquellos que buscan una primera experiencia de trabajo registrado, estabilidad y capacitación en diversos oficios. El régimen, establecido por el Gobierno a través del Decreto 372/2025, combina la instrucción militar con beneficios propios del empleo formal, permitiendo que los jóvenes puedan formar parte de las Fuerzas Armadas mientras reciben un salario y acceso a cobertura social.
A diferencia del antiguo servicio militar obligatorio, el SMV es optativo, permitiendo a los ciudadanos argentinos decidir ingresar a las Fuerzas Armadas para cumplir funciones operativas, logísticas o administrativas, con un compromiso de servicio de dos años, prorrogables por un único periodo. El límite máximo de permanencia es hasta los 28 años de edad, según la normativa vigente. Con la firma del compromiso, los soldados se benefician de un contrato formal con todas las garantías laborales de un empleo registrado.
Remuneración y escalas salariales para 2026
Los sueldos de los soldados voluntarios en 2026 están establecidos según escalas salariales oficiales que definen el salario mensual en base a la categoría del soldado. Según los valores vigentes, los ingresos para los voluntarios son los siguientes: un soldado voluntario o marinero de segunda categoría recibirá $610.510 al mes, mientras que un soldado de primera categoría percibirá $659.720. Estos salarios incluyen los beneficios propios del régimen militar, además de los conceptos laborales adicionales asociados al servicio.
Este esquema salarial, sumado a los beneficios laborales que ofrece el régimen, convierte al SMV en una opción atractiva para muchos jóvenes, que, al mismo tiempo que cumplen con su servicio, también adquieren experiencia laboral formal, formación técnica y acceso a prestaciones sociales.
Beneficios adicionales del régimen del SMV
El régimen del Servicio Militar Voluntario no solo ofrece una remuneración mensual, sino que también incluye una serie de beneficios adicionales que lo posicionan como una alternativa atractiva para jóvenes sin experiencia laboral previa. Entre los principales beneficios se destacan: la relación laboral registrada durante todo el período de servicio, lo que garantiza un empleo formal con aportes jubilatorios, la cobertura médica a través de una obra social y la posibilidad de capacitarse en oficios y formación técnica aplicable al ámbito civil.
Además, quienes participan en el SMV tienen derecho al cobro de aguinaldo, adquieren experiencia laboral formal y desarrollan hábitos de trabajo valiosos para su futuro profesional. Esto resulta especialmente beneficioso para aquellos que buscan estabilidad en su vida laboral o desean orientar su carrera hacia el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Requisitos y documentación necesaria para ingresar al SMV
Para ingresar al Servicio Militar Voluntario, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente. Estos incluyen ser argentino (nativo, por opción o naturalizado), tener entre 18 y 28 años, contar con estudios primarios completos, no registrar antecedentes penales ni policiales, y aprobar un examen psicofísico obligatorio. El estado civil no es excluyente, permitiendo la incorporación de personas con hijos o familiares a cargo.
La inscripción al SMV debe realizarse de manera presencial en el Centro de Incorporación Zonal correspondiente al domicilio del aspirante. Los interesados deben presentar una solicitud de inscripción con foto 4x4, el DNI con domicilio actualizado, partida de nacimiento, certificado del último nivel educativo alcanzado y constancia de CUIL.