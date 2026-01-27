Ofrecen créditos para jubilados de hasta $30 millones: requisitos y tasas

Durante enero de 2026, los jubilados tienen a su disposición una serie de opciones de préstamos personales de hasta $30.000.000, brindadas por los principales bancos del país. Estas líneas de crédito están diseñadas para cubrir gastos imprevistos, realizar refacciones en el hogar o concretar proyectos personales. Los trámites son simples, y los solicitantes pueden obtener respuestas en corto plazo, lo que hace de estas opciones una solución atractiva para muchos adultos mayores que necesitan un respiro financiero.

El Banco Nación, por ejemplo, sigue ofreciendo su línea de créditos personales dirigida a jubilados y pensionados que perciben sus haberes en la entidad. La gestión es completamente online, lo que permite realizar la solicitud de un crédito de hasta $30.000.000, dentro de un límite general de $50.000.000. Los jubilados pueden acceder a montos que van desde los $10.000 hasta los $50.000.000, con una tasa de interés de 45% TNA, lo que equivale a un CFT de 54,45%.

Características y tasas de los préstamos del Banco Nación

El préstamo del Banco Nación tiene algunas características destacadas. Se ofrece con una relación cuota-ingreso de hasta el 35% del haber neto y plazos que varían entre 36 meses con e@descuento y 72 meses con débito en cuenta. Además, la tasa nominal anual (TNA) es del 45%, con una tasa efectiva anual (TEA) de 55,59%. El préstamo está disponible en pesos y las cuotas se ajustan bajo el sistema francés. La modalidad de pago se realiza mediante débito automático de la cuenta jubilatoria y requiere la firma de un pagaré electrónico. Para solicitarlo, los jubilados deben ingresar a la plataforma BNA+ o a home banking.

Además, el Banco Provincia mantiene una propuesta similar, ofreciendo créditos de hasta $30.000.000 dentro de un tope general de $50.000.000. Este préstamo está dirigido a jubilados que perciben sus haberes en la entidad y a trabajadores del sector público y privado. La tasa de interés del Banco Provincia es más alta, alcanzando un 98% TNA, pero ofrece la posibilidad de realizar la solicitud de forma rápida a través de home banking o BIP Móvil. La cuota estimada para un crédito de $100.000 es de aproximadamente $8.680,95.

BBVA y su oferta para jubilados: préstamos de hasta $30 millones

Por otro lado, el BBVA también tiene opciones de préstamos personales para jubilados, con un límite de hasta $30.000.000, aunque el monto máximo general es de $40.000.000. La tasa de interés es considerablemente más alta, alcanzando el 135% TNA y una TEA de 259,42%. Al igual que las otras opciones, el proceso de solicitud se realiza completamente online, permitiendo a los interesados acceder rápidamente a la línea de crédito, según información de TN.

El BBVA establece requisitos específicos, como un ingreso mínimo de $308.200 y una antigüedad laboral de entre 3 meses y 2 años, dependiendo de la actividad. Además, los jubilados deben tener entre 18 y 74 años de edad y recibir sus haberes en una cuenta del banco. Esta opción también ofrece la posibilidad de realizar una cancelación anticipada sin costo si se cumplió más del 25% del plazo o si han transcurrido más de 180 días.