El dólar oficial subió $5 y cerró el martes cotizando a $1465

El dólar oficial encadenó su tercera suba consecutiva este martes, aunque se mantuvo a más de 8% del techo de la banda de flotación, mientras las tasas de corto plazo ya están debajo del 20%.
El dólar oficial encadenó su tercera suba consecutiva este martes, aunque se mantuvo a más de 8% del techo de la banda de flotación, mientras las tasas de corto plazo ya están debajo del 20%. En ese marco, el Banco Central (BCRA) ya acumuló más de u$s1.000 millones en compras de divisas en lo que va de enero, en un escenario poco habitual.
En la segunda rueda de la semana, el dólar mayorista subió $5 (+0,4%) hasta los $1.442,50, ubicándose a 8,1% del techo de la banda, hoy en $1.559,30. Por su parte, en el sector minorista, el dólar oficial aumentó $5 (+0,3%) a $1.465, mientras que en el promedio que realiza el BCRA, ascendió a $1.463,48.
A su vez, las tasas a un día cerraron cerca del piso definido por el BCRA -con la caución a un día debajo del 20% y el REPO alrededor del 22%-, una señal muy positiva para la liquidez del sistema, que empieza a recomponer su colchón, afirman en el mercado.
Entre los dólares financieros se observa una tendencia bajista. El dólar MEP retrocede 0,3% a $1.464,81, y el CCL se deprecia a $1.510,50.
Por su parte, el dólar blue amagó con subir, pero cerró estable en $1.490, de acuerdo al relevamiento que realiza Ámbito, mientras que el dólar cripto opera en $1.517,17, según Bitso.
En el sector del dólar futuro, se observaron bajas en la mayoría de los tramos, con la cotización para marzo, actualmente pactada en $1.511.
Gracias a estas intervenciones, las reservas internacionales brutas treparon a u$s45.740 millones, el nivel más alto desde septiembre de 2021, reforzando la posición de la autoridad monetaria y aportando mayor previsibilidad al esquema cambiario.
La dinámica se explica por un exceso de oferta de dólares que permitió al BCRA acumular dólares sin generar presiones alcistas sobre el tipo de cambio. La liquidación del sector agroexportador, junto con la colocación de deuda corporativa en moneda extranjera, ampliaron el flujo de divisas hacia el mercado oficial, habilitando una estrategia de acumulación de reservas consistente.
Además de las compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Central recurrió a operaciones “en bloque” con empresas e instituciones, una herramienta que le permite adquirir dólares por fuera del mercado mayorista y evitar distorsiones en la operatoria diaria. Todo esto ocurre bajo el régimen de bandas cambiarias, donde la autoridad monetaria participa activamente para fortalecer su stock de reservas.