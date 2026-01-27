Con presencia suiza, Colón inauguró el primer parque de energía solar fotovoltaica

Este martes por la mañana se llevó a cabo el acto inaugural del primer Parque de Energía Solar Fotovoltaica de Colón, emplazado en el predio de la planta potabilizadora de agua, ubicada en San Martín y avenida Gobernador Quirós.

La ceremonia fue presidida el presidente municipal de Colón, José Luis Walser y la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, y contó con la participación de autoridades locales, provinciales, representantes institucionales, vecinos y una destacada comitiva de autoridades de Suiza, en el marco de los 20 años de hermanamiento entre Colón y la ciudad de Sion.

Foto: Municipalidad de Colón

Participaron del acto el presidente de la ciudad de Sion, Philippe Varone; la prefecta del distrito de Sion, Delphine Pannatier Kessler; y el presidente de la Comuna de Arbaz, Jean-Michel Bonvin. Acompañaron además la viceintendenta María Dalleves, el senador por el Departamento Colón Ramiro Favre, concejales, funcionarios municipales y representantes de instituciones locales y empresas vinculadas a la ejecución de la obra.

Visitas ilustres

Durante la jornada se realizaron entregas de decretos y declaraciones de visitantes ilustres a las autoridades suizas, así como el intercambio de presentes institucionales y productos regionales, reafirmando los lazos de cooperación y amistad entre ambas comunidades.

Oración, bendición y descubrimiento de placa

El acto incluyó una oración a cargo del pastor Tito Kuliat y la bendición de las instalaciones por parte del sacerdote Rubén Dalzotto. Posteriormente, se llevó a cabo el descubrimiento de una placa conmemorativa que deja testimonio de la puesta en marcha del primer parque solar de la ciudad, financiado con aportes de comunas de Suiza y de la Municipalidad de Colón.

Foto: Municipalidad de Colón

Una obra estratégica para la ciudad

El nuevo parque solar fotovoltaico cuenta con 184 paneles y una potencia instalada de 100 kW, lo que permitirá cubrir aproximadamente el 65 % de la demanda eléctrica de la planta potabilizadora de agua, reduciendo el consumo de la red y evitando trasladar mayores costos al servicio.

La inversión total fue de aproximadamente 128 mil dólares, financiada por comunas de Suiza y la Municipalidad de Colón, y la obra fue ejecutada por la empresa MEYCO S.R.L., conforme a la Ordenanza N.º 01/2025.

Una obra de vecinos para vecinos

Durante su mensaje, el intendente José Luis Walser destacó el valor simbólico y estratégico de la obra: “Este parque solar comenzó siendo un sueño, una idea que nació en una conversación en este mismo despacho, y hoy es una realidad concreta al servicio de los vecinos. Cuando un sueño se hace realidad, es un día

importante para la ciudad”, expresó.

Walser remarcó además que la iniciativa se enmarca en el modelo de desarrollo de Colón: “Esta obra no es solo energía limpia. Es planificación, es comunidad, es vecinos trabajando para vecinos. Representa un Estado municipal eficiente que busca reducir costos sin trasladarlos a la gente y, al mismo tiempo, construir conciencia ambiental para las futuras generaciones”.

Aluani destacó la obra para mejorar la calidad de vida de las familias

Por su parte, la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, subrayó el impacto de la obra en términos de sustentabilidad y desarrollo: “Esta inauguración es un hito histórico que habla de transformación energética, de cuidado del ambiente y de una decisión política clara de avanzar hacia un desarrollo más sostenible, protegiendo a las generaciones futuras”.

Asimismo, valoró la articulación institucional: “Cuando hay compromiso, planificación y trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y la comunidad, se logran proyectos tan positivos como este, que mejoran la calidad de vida de las familias entrerrianas”.

Lazos "vivos y fuertes"

Uno de los momentos más destacados del acto fue el mensaje del presidente de la Comuna de Arbaz, Jean-Michel Bonvin, quien se dirigió a los presentes en español, gesto que fue especialmente valorado por la comunidad. “Hace más de 20 años que participo en proyectos de energías renovables, pero este es distinto.

Empezó como un sueño, con trabajo, planificación y confianza entre comunidades, y hoy es una realidad”, expresó Bonvin.

El intendente suizo remarcó además el espíritu del proyecto: “Este parque solar no es solo tecnología. Es solidaridad, cooperación y responsabilidad con las generaciones futuras. Demuestra que cuando las comunidades se unen, las cosas son posibles”.

El presidente de la Ciudad de Sion, Philippe Varone, destacó el hermanamiento con la Ciudad de Colón, que este año cumple 20 años, recordando a su predecesor, y a todos los valesanos que vinieron y argentinos que fueron en este tiempo.

“Los lazos no son cotidianos, pero están vivos y fuertes. Una historia de amistad de raíces profundas que rememora la aventura que empezó con los primeros inmigrantes” destacó Varone.