 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Gira por Norteamérica

Rogelio Frigerio viajará a Estados Unidos para reunirse con fondos de inversión y bancos internacionales

El mandatario entrerriano mantendrá durante tres días encuentros en Nueva York y Boston con firmas financieras y administradores de activos para exponer la situación fiscal de la provincia.

27 de Enero de 2026
Rogelio Frigerio.
Rogelio Frigerio. Foto: Archivo.

El mandatario entrerriano mantendrá durante tres días encuentros en Nueva York y Boston con firmas financieras y administradores de activos para exponer la situación fiscal de la provincia.

El gobernador Rogelio Frigerio desarrollará en los próximos días una agenda de reuniones institucionales en Estados Unidos con fondos de inversión, bancos y administradores de activos internacionales, en el marco de la estrategia provincial orientada al ordenamiento de las cuentas públicas y la sostenibilidad financiera.

 

La visita incluirá actividades en las ciudades de Nueva York y Boston, donde el mandatario presentará la situación económica y fiscal de Entre Ríos, además de detallar las principales líneas de gestión y los objetivos vinculados al equilibrio presupuestario y la previsibilidad financiera.

 

 

Desde el gobierno provincial indicaron que estos encuentros apuntan a intercambiar información técnica con actores del sistema financiero internacional y responder consultas sobre la evolución económica de la provincia y sus perspectivas a mediano y largo plazo.

 

Reuniones con bancos y fondos internacionales

 

Durante tres jornadas, el mandatario participará de reuniones con 11 bancos de inversión y fondos especializados. Entre las firmas mencionadas se encuentran Goldentree, Schroders, JP Morgan, PIMCO, VR Capital y BlackRock.

 

La agenda contempla presentaciones técnicas y espacios de diálogo coordinados con entidades financieras internacionales, con el objetivo de explicar el proceso de reordenamiento de las finanzas provinciales y los pasos adoptados para fortalecer el equilibrio fiscal.

Rogelio Frigerio viajar&aacute; a Estados Unidos. Foto: Archivo.
Rogelio Frigerio viajará a Estados Unidos. Foto: Archivo.

 

Según se informó, la provincia busca avanzar hacia un perfil de deuda sostenible que permita cumplir con los compromisos asumidos sin comprometer la prestación de servicios esenciales ni las políticas de desarrollo productivo.

 

Objetivos de la agenda

 

En ese marco, el gobernador sostuvo que “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”. Además, señaló que el diálogo con los mercados internacionales forma parte de una política de responsabilidad institucional y transparencia.

 

 

Desde la administración provincial remarcaron que este tipo de gestiones son habituales en procesos de reorganización financiera y resultan relevantes para fortalecer la credibilidad, mejorar las condiciones de financiamiento y consolidar la estabilidad económica de la provincia.

 

La agenda forma parte de una serie de acciones destinadas a posicionar a Entre Ríos ante inversores y organismos vinculados al mercado de capitales, en un contexto donde las provincias buscan alternativas de financiamiento para sostener obras y programas estratégicos.

Temas:

Rogelio Frigerio Estados Unidos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso