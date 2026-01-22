Frigerio recibió a Santilli y manifestó “el apoyo contundente” al proyecto de reformas 

REDACCIÓN ELONCE
El Gobernador recibió al Ministro del Interior y le manifestó el “apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos a los proyectos de reformas”.
El gobernador Rogelio Frigerio recibió este jueves al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli y valoró positivamente la reunión mantenida, en la que se abordaron temas vinculados a la agenda de la provincia, asuntos pendientes con la Nación y el rol de los ministros en el impulso de reformas estructurales.
Según expresó, el encuentro permitió analizar “distintos temas de la provincia, cuestiones pendientes con el Gobierno nacional y también temas de la responsabilidad del ministro en función de impulsar las transformaciones y las reformas que necesita la Argentina y que nuestra provincia viene acompañando desde el primer momento”.
En ese marco, Frigerio remarcó la importancia del vínculo institucional construido con la Nación y recurrió a una metáfora habitual en su discurso político. “La cosecha requiere obviamente previamente una siembra y nosotros venimos sembrando esta relación con el Gobierno nacional desde el primer momento, con convicción”, afirmó.
El mandatario provincial sostuvo que el acompañamiento al Ejecutivo nacional se dio con el objetivo de fortalecer el desarrollo del país y de Entre Ríos. “La idea es que a la Argentina le tiene que ir bien, que a este gobierno nacional le tiene que ir bien para que le vaya bien también a nuestra provincia y a los entrerrianos, independientemente de cualquier especulación personal o electoral”, señaló.
Frigerio consideró que los resultados que hoy comienzan a observarse son consecuencia de ese trabajo sostenido. “Esta cosecha que sentimos que estamos teniendo hoy es fruto precisamente de dos años de sembrar este vínculo, de trabajarlo”, indicó, y agregó que la llegada de Diego Santilli al Gobierno nacional “ha facilitado muchísimo las cosas por sus características personales y también por el vínculo que nos une”.
Afirmó que el encuentro fue “muy importante” para Entre Ríos y expresó expectativas positivas de cara al año en curso. “Esperamos que este año sea un año en donde podamos encarar muchos proyectos y transformaciones en conjunto que requiere el Gobierno nacional y que también necesita Entre Ríos”, concluyó, destacando la necesidad de “mucho trabajo en conjunto, mucho diálogo y mucha comunicación”.
Declaraciones de Santilli
Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, destacó el respaldo de Entre Ríos a las reformas impulsadas por la gestión presidencial y valoró el trabajo conjunto con el gobernador Rogelio Frigerio.
Durante su exposición, el ministro subrayó la coincidencia de criterios con el mandatario entrerriano. Señaló que ambos comparten la visión de “lograr un equilibrio fiscal con bajar impuestos”, una línea de trabajo que, según indicó, Frigerio viene sosteniendo desde hace años y que se encuentra en consonancia con la mirada del presidente.
En ese marco, remarcó el reconocimiento del Ejecutivo nacional hacia la figura del gobernador. “Más allá de mi relación personal, que es de altísimo cariño, hay una altísima valoración por parte del Gobierno nacional sobre la figura del gobernador Rogelio Frigerio”, afirmó.
Auditoría previsional y acuerdos
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la situación de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos. El ministro explicó que se encuentra en marcha una auditoría que concluirá en mayo y que permitirá redefinir los fondos que la provincia recibe mensualmente. “Venimos trabajando en una auditoría para la caja jubilatoria que termina ahora en mayo. A partir de ahí va a tener una readecuación de lo que la provincia recibe todos los meses y eso es un compromiso asumido”, sostuvo.
Además, precisó que ya existe un primer acuerdo y que se avanzará hacia un segundo entendimiento una vez finalizada la auditoría. “Rogelio ya tiene un primer acuerdo y ahora vamos al segundo acuerdo que va a salir a partir del cierre de la auditoría, a principios de mayo”, indicó.
Obras viales e infraestructura
Otro de los temas abordados fue la concesión de la Ruta Nacional 14, una obra considerada estratégica para la provincia. El funcionario remarcó que se trata de una cuestión clave vinculada a inversión, infraestructura y desarrollo. También mencionó otros proyectos de obra pública, especialmente vial, que resultan fundamentales para la conectividad de Entre Ríos en sentido norte-sur y este-oeste.
En relación a la agenda nacional, el ministro destacó que, tras alcanzar el equilibrio fiscal y comenzar un proceso de crecimiento económico, el principal desafío es la generación de empleo formal. “No generamos trabajo formal neto hace 15 años en la República Argentina y hace 20 años que no generamos una pyme neta”, advirtió.
Sobre el cierre de la conferencia, Frigerio confirmó el apoyo del Gobierno de Entre Ríos a los proyectos de modernización laboral. “Te llevas un apoyo contundente del gobierno de Entre Ríos a los proyectos de reformas, en este caso de modernización laboral, de inclusión de derechos a la mitad de los trabajadores que no los tienen”, expresó dirigiéndose al Ministro.