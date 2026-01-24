 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política

Rogelio Frigerio se reunió con el exgobernador Mario Moine

24 de Enero de 2026
Rogelio Frigerio y Mario Moine
Rogelio Frigerio y Mario Moine Foto: Gobierno de Entre Ríos

Durante la reunión se abordaron distintos temas vinculados a la generación de empleo, la necesidad de modernizar estructuras productivas y la importancia de contar con políticas públicas que permitan acompañar los cambios que se están produciendo a nivel nacional e internacional.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo un encuentro de trabajo con el exgobernador de Entre Ríos Mario Moine, en el que intercambiaron miradas sobre la situación actual del país y la provincia, el funcionamiento del Estado y los principales desafíos de desarrollo para los próximos años.

 

Tras el encuentro, Moine destacó la importancia de avanzar en reformas que permitan ampliar el empleo formal y reducir la informalidad. "Coincido con la necesidad de una reforma laboral que ayude a generar más trabajo registrado y a ampliar la demanda laboral, sin afectar derechos esenciales", expresó el exmandatario.

 

Asimismo, remarcó la relevancia de encarar estos debates con una mirada de mediano y largo plazo. "Durante muchos años se aplicaron esquemas que no lograron resolver los problemas de fondo. Hoy es necesario animarse a discutir nuevas herramientas, con responsabilidad y consenso", sostuvo.

 

En ese marco, Frigerio y Moine coincidieron en señalar al turismo como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo de Entre Ríos. Moine subrayó que se trata de una actividad clave para el crecimiento de los servicios y la generación de empleo, y remarcó la necesidad de avanzar en una planificación sostenida que involucre al sector público, al sector privado y a los gobiernos locales.

 

Finalmente, el exgobernador valoró el diálogo mantenido con Frigerio y destacó la importancia de generar ámbitos de intercambio que permitan pensar políticas de Estado orientadas al desarrollo y al futuro de la provincia.

