Se anunció el cronograma de pagos para la administración pública entrerriana

El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 31 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

27 de Enero de 2026
Casa de Gobierno
Casa de Gobierno Foto: archivo / ilustrativa

El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 31 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

El gobierno provincial informó el cronograma de pagos de haberes correspondientes al mes de enero de 2026 para activos y pasivos de la administración pública.

 

El pago comenzará a acreditarse a partir del sábado 31 de enero de 2026 y se realizará de manera escalonada, de acuerdo con los tramos salariales establecidos.

 

El detalle del cronograma es el siguiente:

Lunes 2 de febrero (acreditación el sábado 31 de enero): hasta 710.00 pesos.

Martes 3 de febrero: desde 710.001 hasta 945.000 pesos.

Miércoles 4 de febrero desde 945.001 hasta 1.130.000 pesos.

Jueves 5 de febrero : desde 1.130.001 hasta 1.435.000 pesos.

Viernes 6 de febrero: desde 1.435.001 hasta 1.980.000 pesos.

Lunes 9 de febrero (acreditación sábado 7 de febrero): más de 1.980.001 pesos

cronograma de pagos Gobierno provincial estatales entrerrianos
