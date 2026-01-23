Más personal y cobertura de salud en Colón para responder al pico de atenciones en verano

El departamento Colón vive cada verano un marcado crecimiento de visitantes que impacta de manera directa en los servicios médicos. Frente a ese movimiento, el Ministerio de Salud de Entre Ríos implementó una reorganización anticipada de personal y recursos con el objetivo de sostener la cobertura y dar respuesta al incremento de consultas en guardias y consultorios.

La estrategia incluyó la incorporación transitoria de profesionales en efectores clave de la región y la planificación de refuerzos según estadísticas históricas de demanda. Desde la cartera sanitaria explicaron que este esquema también se aplica en otros puntos de la provincia cuando coinciden fiestas populares o concentraciones masivas de público.

Reordenamiento de equipos

El director general de Hospitales, Mauro González, señaló que se sumó recurso humano en distintos establecimientos y que la medida responde a un análisis previo de necesidades. “Son decisiones estratégicas en base a la necesidad del efector y el lugar”, afirmó, al describir cómo se distribuyen los turnos adicionales durante la temporada.

El objetivo principal es evitar demoras en la atención y sostener el funcionamiento normal de cada guardia, especialmente en jornadas de altas temperaturas, cuando se incrementan los cuadros leves y moderados vinculados al verano.

Más consultas en los hospitales

En el San Benjamín, ubicado en la cabecera departamental, el número de pacientes creció de forma notoria desde fines de diciembre. Su director, Marcos Lenner Luciani, explicó que la demanda prácticamente se duplicó: “Pasamos de atender entre 100 y 120 personas en días normales, a prácticamente el doble en la guardia”.

Entre los motivos más frecuentes aparecen gastroenteritis, otitis, conjuntivitis, dermatitis y quemaduras solares, afecciones típicas de esta época, a las que se suman los controles habituales de la población residente.

Hospital de Colón.

Cobertura en localidades cercanas

El nosocomio de Villa San José mantiene guardia médica y obstétrica durante las 24 horas. Marcelo Ramat, responsable del establecimiento, detalló que solo en diciembre del año pasado se registraron 1.500 atenciones y destacó que el refuerzo de consultorios permite sostener la calidad del servicio.

En Villa Elisa, el hospital San Roque María Aguer de Francou también ajustó horarios de mayor demanda. Nahuel Martin indicó que se fortalecieron los turnos en franjas pico y recordó que el complejo termal atrae gran cantidad de turistas durante fines de semana y feriados.

Eventos que elevan la demanda

El calendario festivo influye en la planificación sanitaria. Durante enero se realizó la tradicional Fiesta del Turista y en febrero se desarrollará la Fiesta Nacional de la Artesanía, celebraciones que convocan a miles de personas y requieren mayor cobertura preventiva.

Con este esquema, el sistema público busca anticiparse al aumento estacional de consultas y garantizar atención oportuna tanto para residentes como para quienes eligen la costa entrerriana para vacacionar.