Instan a que la sociedad done sangre “antes que la urgencia llame”

En el Atlético Neuquén Club se realizó una colecta externa de sangre para reforzar los bancos en pleno verano. Gabriela Jacobo, coordinadora del programa de Hemoterapia, explicó a Elonce la importancia de donar a tiempo y generar el hábito solidario.
Instan a la comunidad a donar sangre de manera voluntaria y habitual “antes que la urgencia nos llame”, en el marco de una colecta externa que se lleva adelante en el Atlético Neuquén Club (ANC) de Paraná, en una época del año en la que la demanda aumenta y las donaciones suelen disminuir.
Al respecto, Gabriela Jacobo, coordinadora del programa de Hemoterapia, destacó a Elonce la respuesta de la comunidad y el rol clave de las instituciones intermedias. “La verdad que estamos contentos porque un club nos abre las puertas en esta época que es tan necesaria. No hay universidades ni escuelas, entonces dependemos de los clubes u otras instituciones”, explicó.
En ese sentido, valoró la participación de los vecinos. “La gente se acercó un montón. Hay muchos pedidos que se ven a través de las redes por accidentes o distintas situaciones, y esto permite también descomprimir un poco el hospital”, señaló.
Jacobo remarcó que la necesidad de sangre no se detiene durante el verano. “La demanda de sangre no se toma vacaciones. Justamente en esta época es cuando más baja la donación y es cuando más solicitamos a la población que se acerque, que se tome 15 minutos y ayude a otras personas”, subrayó. Y agregó una frase que resume el mensaje central de la campaña: “En la urgencia, uno llega tarde”.
Generar el hábito de donar
La coordinadora del programa explicó que muchas colectas surgen a partir del compromiso de referentes sociales. “Dependemos mucho de instituciones que nos llaman y nos dicen que quieren organizar una colecta. Eso nos da la posibilidad de acercarnos a la gente y facilitar la donación en distintos barrios o ciudades”, indicó.
Asimismo, recordó que la donación puede realizarse de manera permanente tanto en hospitales públicos como en el ámbito privado. “Lo importante es donar, no importa dónde. Hacerse el hábito de donar aunque sea dos veces al año ya es fundamental”, afirmó.
En ese marco, detalló el intenso cronograma de colectas que se viene desarrollando. “Esta semana estuvimos en Santa Elena, donde tuvimos casi 60 donantes. El 29 vamos a La Paz, donde también hubo tanta gente que tuvimos que desdoblar la colecta. El 3 vamos al camping de UTA y el 5 realizamos otra colecta junto a la Iglesia Universal, que colabora muchísimo en la promoción de la donación”, enumeró.
Requisitos y cuidados para donar
Jacobo recordó algunas recomendaciones básicas para quienes se acerquen a donar sangre. “No venir en ayunas. Se puede tomar mate, té, café, comer galletitas, fruta y tomar mucho líquido. Es fundamental venir con una botellita de agua”, explicó.
También detalló los plazos en casos particulares. “Si tuvieron tatuajes o cirugías, hay que esperar un año. Endoscopías o colonoscopías, seis meses. Y si están tomando antibióticos, cinco días después de la última toma”, precisó.
Finalmente, insistió en la importancia de la donación regular. “Con el simple hecho de acercarse y donar cada tres meses en el caso de las mujeres, y cada dos meses en el caso de los hombres, todos los bancos de sangre estarían bien abastecidos”, sostuvo.
La jornada solidaria contó con el acompañamiento del club anfitrión, que colaboró con la logística y el desayuno de los donantes. “Pusieron frutas, bizcochitos y agua, que es fundamental con este calor. La verdad que la gente vino muy contenta y participó muchísimo”, concluyó Jacobo, destacando una vez más que donar sangre es un acto simple que puede salvar vidas.