Planta de biocombustibles frente a Colón: Walser reiteró los reclamos a Milei y Orsi

Una Caravana Náutica con amplia participación de vecinos e instituciones se desarrolló este domingo en Colón en el marco de las acciones impulsadas por el municipio en defensa del río Uruguay. Durante la actividad, el intendente José Luis Walser reiteró el pedido a las autoridades de la República Oriental del Uruguay para que cumplan el compromiso asumido respecto a la localización del proyecto HIF Global y solicitó al presidente Javier Milei que escuche el reclamo de la comunidad colonense.

(foto Municipalidad de Colón)

La convocatoria incluyó embarcaciones que recorrieron el río, vecinos que acompañaron desde la costa y el apoyo aéreo del Aero Club Colón. También participaron prestadores turísticos, instituciones deportivas y organizaciones sociales, con el objetivo de reforzar un mensaje colectivo en defensa del ambiente y del río como patrimonio natural, social y productivo de la región.

El reclamo del intendente

Durante su mensaje, Walser agradeció el acompañamiento de la comunidad y ratificó la postura del municipio frente al proyecto industrial previsto sobre la margen oriental del río Uruguay. En ese sentido, solicitó al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, que se respete lo manifestado oportunamente sobre la localización de la iniciativa y que se atienda el planteo de Colón y de toda la microrregión.

(foto Municipalidad de Colón)

Asimismo, reclamó la intervención del Gobierno nacional argentino. “Esta Caravana Náutica es una muestra más del compromiso de la comunidad de Colón para decir no a la instalación de HIF Global sobre el río Uruguay. Defendemos nuestro río, nuestra salud, nuestro ambiente y nuestra forma de vivir”, expresó el jefe comunal. Y agregó: “Aquí, frente a nuestras playas, se pretende instalar una refinería de combustibles. Por eso estamos unidos, porque el río no se vende, el río se defiende”.

Walser sostuvo además que el cuidado del río está directamente vinculado al turismo, al empleo y al desarrollo local, por lo que consideró necesaria una posición activa del Estado nacional frente al conflicto.

Participación institucional

La actividad contó con la presencia de funcionarios municipales, entre ellos el secretario de Gobierno Mariano Bravo, el secretario de Desarrollo Humano Juan Pablo Villalba, el secretario de Turismo y Cultura Federico Escher, el asesor legal Daniel Colancoski, la concejal Karen Kuliat, la directora de Deportes Jessica Britos y el director de Cultura Fabián Fernández.

(foto Municipalidad de Colón)

(foto Municipalidad de Colón)

(foto Municipalidad de Colón)

Desde el municipio agradecieron el acompañamiento de distintas instituciones y organizaciones, entre ellas el Club Piedras Coloradas, Carpe Diem Balance, Prefectura Naval Argentina, Parque Nacional El Palmar, Aero Club Colón, Club Náutico Colón, Club de Pescadores de Pueblo Liebig, la multisectorial Somos Ambiente y los municipios de la microrregión Tierra de Palmares.

Acceso a la información

En el marco de esta agenda de acciones, la Municipalidad de Colón informó que continúa poniendo a disposición de la comunidad la documentación y las gestiones

realizadas vinculadas al rechazo del proyecto HIF Global, con el objetivo de garantizar el acceso público a la información y la transparencia del proceso; se puede acceder a la información a través de este enlace