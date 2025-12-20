Vecinos de Colón insisten en la relocalización de la planta de hidrógeno verde en Paysandú

Plaza Washington fue sede este viernes por la noche de una nueva asamblea abierta en Colón, convocada a partir del memorando de entendimiento rubricado por el gobierno uruguayo y la empresa HIF Global. El objetivo fue poner a consideración futuras acciones que visibilicen ante turistas y vecinos, las posibles consecuencias de que una planta de biocombustibles se localice en Paysandú, a pocos kilómetros de la costa colonense.

Se recordará que la comunidad denuncia los riesgos de la instalación de una planta química de producción de combustibles en base a hidrógeno verde y dióxido de carbono, propuesta por la empresa HIF Global en el éjido de Paysandú, Uruguay, a tan solo 3.500 metros de la costa argentina. El proyecto, que se encuentra en fase de planificación, contempla la producción de metanol para la exportación, un proceso que implicaría la emisión constante de gases industriales a través de chimeneas de 80 metros de altura.

Ambientalistas, prestadores turísticos y vecinos en general propusieron estrategias que incluyen intervenciones artísticas, movilizaciones y sumar en el reclamo a instituciones religiosas y deportivas.

También participó la sanducera Alejandra Puglia, integrante de la Red Nacional No al Hidrógeno Verde, quien recordó los alcances de las dos consultas ciudadanas que se llevan a cabo en el departamento de Paysandú.

“Una propone que los dos padrones donde se pretende instalar la planta y las Islas San Francisco, sean nombrados reserva departamental, con la prohibición de que se establezca cualquier industria. La otra, propone que no se instale ninguna industria vinculada al hidrogeno verde en todo el departamento. Se tienen que juntar 15.000 firmas para presentar a la Junta Departamental. Una de las iniciativas anunció hace unos 15 días que estaría llegando a las firmas; la otra estaría en las 12.000. Validadas las firmas, la junta tiene 60 días para expedirse; si aprueba, eso queda decretado; si no lo aprueba, el intendente debe llamar a un plebiscito departamental”.

La próxima asamblea se realizará el viernes 26 de diciembre a las 20 en plaza San Martín, sobre calle Belgrano. (fuente: El Entre Ríos)