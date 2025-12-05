Planta de hidrógeno verde en Paysandú: "Perjudicaría mucho la actividad turística", indicaron autoridades de Colón

En una conferencia de prensa realizada en Agmer, en Paraná, representantes de la multisectorial Somos Ambiente, junto a autoridades municipales, expresaron su preocupación por los posibles impactos negativos que esta planta podría generar, tanto en el ambiente como en la economía local.

Uno de los principales puntos es la incertidumbre sobre los efectos ambientales de la instalación de la planta. "Son inciertos en realidad los riesgos ambientales que se presentan, porque no existe en el mundo otra planta como esta que se pretende poner en funcionamiento, con lo cual, hay un desconocimiento de las cuestiones técnicas. Inicialmente los problemas principales que podemos llegar a tener son de carácter atmosférico", explicó a Elonce Roberto Vergara, director de Ambiente de Colón.

Además de los riesgos ambientales, las autoridades de la localidad temen por el impacto económico que esta planta tendría en la región, que vive principalmente del turismo. "La mayor parte de la población de la ciudad de Colón y de la micro región Tierra de Palmares vive de las actividades turísticas, especialmente en las playas y la costa del río Uruguay. Realmente, perjudicaría muchísimo una actividad que hace más de 50 años que se lleva adelante en nuestra ciudad, que es sumamente importante para nuestra economía", señaló el secretario de Gobierno de Colón, Mariano Bravo, quien también subrayó los efectos negativos que tendría la instalación de la planta sobre los municipios vecinos, que dependen de la misma actividad.

El impacto visual y sonoro de la planta también es motivo de preocupación. "Imaginemos antorchas de 80 metros de altura, a solo 3.000 metros de la costa de Colón, las 24 horas del día. El impacto visual sería enorme, sumado a los riesgos ambientales, que sabemos son inciertos, pero que podrían tener consecuencias graves para la región", agregó.

En cuanto a los antecedentes de la empresa que busca instalarse, los funcionarios señalaron que la planta ya fue multada por el gobierno uruguayo debido a que comenzó a realizar desmontes sin la autorización correspondiente. "Esta planta ya fue multada porque comenzaron a hacer desmontes en el terreno donde se instalaría sin autorización, lo que provocó una penalización del gobierno uruguayo. Si antes de instalarse ya están provocando este tipo de irregularidades, no queremos imaginar lo que podría pasar una vez que estén funcionando", afirmó el secretario de Gobierno de Colón.

A pesar de que la planta aún no ha comenzado a funcionar, las autoridades locales y las organizaciones sociales continúan realizando acciones de protesta y acompañamiento a las voces de la comunidad. "Todavía no ha comenzado a funcionar, por eso estamos realizando estas acciones y acompañamientos. Vinimos tanto del departamento ejecutivo municipal como desde el legislativo a acompañar a los espacios que vienen levantando la voz en este tema", dijo la concejal Karen Kuliat. Además, señaló que la sociedad debe comprometerse activamente, levantando su voz en defensa del río y el bienestar de la región.

El municipio también está buscando agotar todas las vías diplomáticas para evitar la instalación de la planta, pero no descartan recurrir a la justicia si es necesario. "Uno va por los canales diplomáticos y haciendo todas las gestiones que tiene que hacer, pero si hay que llegar a la justicia, lo haremos. Si tenemos que acompañar manifestaciones, como lo hicimos en otras oportunidades, lo vamos a hacer. Este sábado se va a realizar un evento, un festival en Paysandú, Uruguay, donde tanto Somos Ambiente como representantes del municipio de Colón estarán presentes, porque creemos que es importante que toda la sociedad levante su voz", agregó la concejal.

El tema central del reclamo es la protección del río Uruguay, que es considerado uno de los mayores tesoros naturales de la región. "Nos parece importante que toda la sociedad se comprometa, porque nuestro río es lo más lindo que tenemos", concluyó. Elonce.com