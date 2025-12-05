Tras quedar firme la condena, ordenaron la detención del hombre que mató a empresario en un choque

El Superior Tribunal de Justicia dejó firme la condena de Nicolás Sanabria por el homicidio culposo agravado del empresario Fernando Vince y ordenó su detención inmediata.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos ordenó la inmediata detención de Nicolás Sanabria, de 34 años, luego de que quedara firme su sentencia condenatoria a cuatro años de cárcel por homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria. La víctima fue el empresario Fernando Vince, de Cerrito. El choque ocurrió en enero de 2022.
La resolución está fechada el 3 de diciembre. Ese mismo día, el tribunal denegó el recurso extraordinario federal presentado por su defensa, con el que pretendía llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La querella, a cargo del abogado Flavio Steven, ya había solicitado el arresto en octubre, cuando el STJ confirmó la condena dictada en primera instancia. Sin embargo, aquel planteo quedó en suspenso mientras la abogada defensora Corina Beisel presentó apelación.
Condena firme
Sanabria fue condenado el 30 de septiembre de 2024 por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, en el marco del siniestro vial ocurrido el 8 de enero de 2022 sobre la Ruta Nacional Nº 12. En el hecho murió Fernando Vince, empresario de Cerrito y gerente del frigorífico Flor del Ceibo.
La sentencia estableció una pena de cuatro años de prisión efectiva, además de ocho años de inhabilitación especial para conducir y las accesorias legales correspondientes. Sin embargo, no se ejecutó de inmediato ya que su defensa apeló.
Este año el caso llegó al máximo tribunal provincial, que finalmente ordenó que comience a cumplir la condena en la Unidad Penal de Paraná. En su resolución, el STJ recordó que los agravantes y atenuantes ya habían sido analizados tanto por el tribunal de juicio como por la Cámara de Casación al revisar presentaciones anteriores de la defensa.
Además de oponerse al pedido de detención, la abogada defensora, Corina Beisel, había presentado un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la Corte Suprema revisara el caso. La querella se opuso y también lo hizo el Procurador General Jorge Amílcar García, quien sostuvo que la vía resultaba “inadmisible manifiesta”. En su dictamen señaló que el planteo se apoyaba en “una vaga y genérica alusión a arbitrariedad” y que solo contenía cuestionamientos sin fundamentos sobre la determinación de la pena.
El STJ compartió ese criterio y resolvió: “Denegar la concesión del recurso extraordinario federal para ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (…) contra la sentencia dictada por esta Alzada en fecha 10/09/2025”.
En su argumentación, el tribunal advirtió: “En el presente caso, se advierte que la parte recurrente, bajo una forzada cosmética de agravio constitucional, sólo expresa su mera disconformidad con el resultado sentencial, en particular, con la modalidad de la pena de prisión finalmente impuesta; sin lograr demostrar los vicios que intenta atribuirle ni entrelazar su proposición con los derechos que considera vulnerados (…) tópicos ya abordados, resueltos y rechazados conforme las reglas procesales en estricto apego a la legalidad”.
Detención inmediata
Con la condena firme y sin instancia federal abierta, la Sala Penal dispuso la inmediata detención de Sanabria para el cumplimiento efectivo de la pena. Se concretó así el pedido formulado por la querella, que desde octubre solicitaba su arresto una vez confirmado el fallo. (Diario Uno)