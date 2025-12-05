Nuevo transporte urbano en Paraná: “Trabajaremos fuertemente para cumplir con el vecino”

El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros fue presentado este viernes en el predio que la empresa San José posee en el parque industrial. La intendenta Rosario Romero encabezó el acto junto a autoridades municipales, representantes de la firma y trabajadores del sistema, en la antesala del inicio del funcionamiento previsto para este domingo. La actividad incluyó la bendición de las unidades y un espacio de oración interreligiosa.

Durante la presentación, empresarios, choferes y empleados participaron de la exposición de la flota renovada y de los lineamientos operativos para esta nueva etapa del servicio. En ese marco, el gerente de San José S.A., Hugo Ruíz, expresó a Elonce que “estamos felices de ser parte de este cambio profundo que atraviesa Paraná”.

El ejecutivo destacó el compromiso de la firma en esta transición: “Ser parte de este equipo y trabajar fuertemente para que todo lo que se ha mostrado se vea reflejado en la calle, para el vecino, es fundamental. No podemos dejar de ajustar y calibrar el sistema”, afirmó.

Presentación del nuevo sistema de colectivos urbanosFoto: Elonce

Un sistema que requiere ajustes permanentes

Ruiz remarcó que el transporte público “es muy dinámico” y que “cambia semana a semana”, por lo que será necesario un seguimiento constante. “Debemos trabajar mucho. El equipo que estamos armando está muy entusiasmado con esta etapa, y eso me genera una enorme satisfacción”, señaló.

“Es clave que la gente vuelva a tomar el colectivo”

El gerente también subrayó la importancia de que los usuarios recuperen la confianza en el servicio. Afirmó que “es clave que la gente vuelva a tomar el colectivo”, no solo por la sostenibilidad del sistema, sino también por los costos que implica para el municipio.

“Debemos trabajar para que el sistema pueda autoabastecerse. Arriba Paraná es un buen nombre para esta nueva etapa”, concluyó Ruíz.