Romero presentó el nuevo transporte urbano para Paraná: “Es el esfuerzo de la ciudad para mejorar”

El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros fue presentado este viernes en el predio que la empresa San José posee en el parque industrial de Paraná. La intendenta Rosario Romero, junto a autoridades municipales y representantes de la firma, encabezó el acto que incluyó la bendición de la flota y un espacio de oración interreligiosa. También participaron empresarios, choferes y trabajadores del sistema, en la antesala del inicio del funcionamiento previsto para este domingo.

Nuevo servicio de transporte urbano: así fue la presentación encabezada por Rosario Romero

En la oportunidad, Romero destacó que el nuevo esquema requerirá seguimiento continuo. “Amorosamente, las correcciones que tengamos que ir haciendo van a tener un diálogo permanente entre la Secretaría de Movilidad, la Jefatura de Gabinete y nuestro equipo de gobierno”, afirmó. Señaló que el comienzo del servicio en esta época del año resultaba adecuado. “Es ideal porque no tenemos la mayor afluencia. Terminan las clases, entonces el verano nos va a servir para ir haciendo las correcciones”, sostuvo, según registró Elonce.

Servicio y características de la nueva flota

La intendenta valoró el trabajo conjunto que permitió llegar a la puesta en marcha del nuevo sistema. “Agradecer la presencia de todos ustedes y bregar entre todos porque no dañemos ni un pedacito de las unidades tan bellas que tenemos”, expresó. Con tono distendido, agregó: “Si José ama a Anita, que no se lo escriba en el colectivo, que se lo diga personalmente”.

Nuevos colectivos urbanos para Paraná (foto Elonce)

En la oportunidad, Romero detalló las prestaciones que ofrecerán las unidades. “Este transporte será 0 km, tendrá aire acondicionado, tendrá capacidad de absorber cualquier medio de pago. Quien no tiene la SUBE, podrá pagar con tarjeta de débito o cualquier medio de pago”, indicó. También afirmó que los coches contarán con rampas para personas con movilidad reducida y estarán integrados a la aplicación oficial.

La jefa comunal resaltó que la app permitirá conocer, en tiempo real, la ubicación de las unidades. “Desde la Municipalidad podremos ver dónde andan los colectivos, y cada persona podrá saber cuándo le va a llegar a la esquina en la que va a tomar el colectivo”, dijo. Agregó que la herramienta permitirá “planificar y respetar los tiempos del usuario”.

Presentación del nuevo sistema de colectivos urbanos (foto Elonce)

Finalmente, Romero remarcó el esfuerzo institucional para implementar el servicio. “Todo esto cuesta esfuerzo. Lo valoramos y lo agradecemos. Es el esfuerzo de la ciudad para mejorar, para construir mejores ciudadanos y para estar al servicio de la gente”, expresó al cierre de su discurso.

Sobre el nuevo servicio de transporte urbano en Paraná

Desde este domingo 7 de diciembre, la ciudad de Paraná tendrá un nuevo transporte urbano de pasajeros: la empresa Transporte San José comenzará a prestar el servicio de colectivos tras ganar el llamado a licitación de la Municipalidad.

Con esta nueva concesión habrá cambios. Serán 11 líneas que circularán por la capital entrerriana y las unidades ya no estarán identificadas por números, sino por letras.

De estas 11 líneas que cubren la ciudad de manera completa, cuatro de ellas tienen ramales con variantes de cabeceras en los circuitos. Tres son recorridos nuevos, mientras que las restantes brindarán recorridos similares a las líneas anteriores. Las trazas fueron acordadas hasta marzo y quedan abiertas a ajustes en pos de mejorar el servicio.

La mayoría de las líneas mantiene los recorridos que realizaban las líneas urbanas de la ciudad (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16 y 23), aunque las tres líneas nuevas A, B y C buscarán abarcarán sectores que tenían poca o nula circulación de colectivos.

Respecto a la frecuencia, habrá previsibilidad y mejoras con el nuevo servicio. Se pondrá a disposición una nueva app “Arriba Paraná” y una página web exclusiva para consultar la información del servicio en tiempo real, que funcionarán con la información de los GPS de las unidades.