Se realizará el encendido del árbol de Navidad que llenará de luz y tradición a Crespo

Crespo se alista para el encendido del árbol natural el 8 de diciembre, con música y propuestas comunitarias. El diseño integra materiales reciclados y obras artísticas realizadas por vecinos.
Crespo vive días de entusiasmo y emoción con los preparativos para el tradicional encendido del Árbol Navideño en la Plaza Sarmiento, situada sobre avenida Belgrano. Distintas áreas municipales, junto al Museo Municipal y el Centro Cultural “La Estación”, trabajan intensamente para transformar el espacio en un escenario de luz y esperanza, combinando arte, reciclaje y participación comunitaria.
El encendido quedó programado para el lunes 8 de diciembre, desde las 21. La celebración incluirá villancicos, música, coreografías y la presencia de los Ayudantes de Papá Noel, que recibieron las cartas de los más pequeños.
Trabajo conjunto y espíritu navideño
Desde la Dirección de Integración y Participación Comunitaria, Andrés Spreafico explicó a Elonce que la propuesta mantiene su impronta comunitaria. Indicó que la ornamentación se elaboró con elementos reciclados y piezas creadas a partir de la separación de residuos que realizan los vecinos. Sostuvo que “la plaza Sarmiento es la plaza central de la ciudad y es donde hace años armamos nuestro arbolito”, y remarcó que el espíritu navideño tiene un valor especial para la comunidad.
El funcionario añadió que este año se priorizó lograr mayor visibilidad nocturna mediante luces y estrellas hechas con placas de plástico reciclado, además de intervenciones decorativas en los accesos principales sobre la ruta 131.
Una celebración que atrae a visitantes
Spreafico señaló que, además de la noche del acto formal, durante toda la temporada navideña la plaza recibe a vecinos y visitantes que eligen tomarse fotografías. Resaltó que Crespo actúa como un polo comercial para la región, lo que multiplica la llegada de personas que disfrutan del espacio decorado.
Arte, fe y reciclado como ejes
La referente del Museo Centenario, Iris Schneider, destacó la expectativa que genera cada año el encendido del árbol. Afirmó que la intención fue provocar emoción y mantener viva la tradición.
Explicó que los jóvenes de la Estudiantina recolectaron tapitas y botellas que luego fueron utilizadas para elaborar placas y recortar estrellas de distintos colores. También se confeccionaron velones con postes de eucalipto recuperados tras tormentas.
Como novedad, este año se incorporaron siete imágenes gigantes de pesebres y de la Sagrada Familia, pintadas en el Centro Cultural La Estación. Las obras, de tres metros por uno y medio, fueron distribuidas en distintos accesos a la ciudad para transmitir un mensaje de unión y fe.
El árbol 2025 y su mensaje
El árbol se conformó con más de 50 estrellas de diversos tamaños y tonalidades, elaboradas con materiales reciclados durante la Estudiantina 2024. Su presencia simbolizó la luz que guía e inspira a la ciudad. La instalación se acompañó con 50 velones de madera que aportaron un marco cálido al encendido.
Además, se utilizaron ladrillos PET como parte de las intervenciones decorativas, en línea con el compromiso ambiental que caracteriza a Crespo. El pesebre principal, ubicado bajo el torreón, completó el recorrido simbólico que articula tradición, arte y sostenibilidad.