Refuerzan el pedido de donantes de sangre: “Es el mejor regalo para dar”

El sector de Hemoterapia del Hospital San Martín realizó un pedido solidario para incrementar la donación voluntaria de sangre en vísperas de las fiestas. La coordinadora del programa, Lucrecia Echeverry, explicó que cada fin de año se refuerza la convocatoria debido al incremento de la demanda, en especial para el grupo y factor cero negativo, uno de los más requeridos por su compatibilidad universal.

“En estas fechas siempre reforzamos la promoción de la donación voluntaria. Invitamos especialmente a quienes sean cero negativo, porque es un grupo muy requerido por las demandas actuales, aunque todos los grupos sanguíneos son bienvenidos”, sostuvo. Recordó además que la atención a donantes se realiza de lunes a viernes, de 7 a 12, por calle Pascual Palma.

Necesidad de reforzar stocks

La coordinadora indicó que las colectas externas venían teniendo buenos resultados, aunque el movimiento hospitalario suele incrementarse. “Son épocas en las que a veces aumenta la demanda y es necesario reforzar el stock. Puede ocurrir que varios pacientes necesiten un mismo grupo en simultáneo, como sucede ahora con el cero negativo, y por eso realizamos estos pedidos especiales”, precisó.

También destacó que, si bien el factor cero negativo es menos frecuente en la población, la cantidad de pacientes con ese grupo suele ser proporcionalmente menor. “El problema aparece cuando coinciden varios casos al mismo tiempo; allí se vuelve indispensable contar con reservas reforzadas”, explicó.

Requisitos y recomendaciones para donar

Echeverry recordó los requisitos para donar: tener entre 18 y 65 años —o 17 con autorización de un adulto responsable—, pesar más de 50 kilos y concurrir con un desayuno liviano sin lácteos ni grasas. “Donar sangre es un acto profundamente solidario. Cada unidad se fracciona en cuatro componentes y puede ayudar hasta a cuatro personas”, expresó.

También recomendó una buena hidratación: “Sugerimos tomar mucho líquido el día anterior y antes de venir. De todos modos, contamos con botellas de agua para acompañar al donante durante el proceso”, aclaró.

En el contexto de fin de año, dejó una reflexión: “En estos tiempos en los que buscamos tantos regalos, esta donación es uno que no cuesta nada: lo hacemos nosotros mismos y puede significar muchísimo para quien lo necesita”, subrayó.

Próximas colectas externas

La coordinadora anunció las próximas fechas del programa:

9 de diciembre: General Ramírez

11 de diciembre: Colonia Avellaneda, en la campaña Latinoamérica Unida Dona Sangre

16 de diciembre: Paraná, en el Colegio de Abogados

18 de diciembre: Oro Verde

“Las colectas se organizan gracias a grupos que se movilizan desde sus espacios de trabajo o clubes con el único fin de ayudar. Eso nos permite fortalecer el stock y asegurar que los pacientes reciban los componentes que necesitan”, resaltó.

Por último, invitó a la comunidad a informarse a través de las redes del Programa Provincial de Hemoterapia o comunicarse al 423 4545 del Hospital San Martín.