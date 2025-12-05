Comenzó la Feria Pre-Navideña en la Costanera de Paraná: paseo comercial y gastronómico hasta el lunes

REDACCIÓN ELONCE
En la Costanera, comenzó la tradicional Feria Pre-Navideña, un evento que reúne a más de 220 emprendedores locales, artesanos y gastronómicos. Se extenderá hasta el lunes, invitando a residentes y turistas a disfrutar de un paseo lleno de productos únicos y gastronomía regional.
Este viernes dio inicio la Feria Pre-Navideña en la Plaza de las Colectividades de la Costanera Baja de Paraná, un evento que reúne a más de 220 emprendedores locales, ofreciendo una variedad de productos y servicios para toda la familia.
Aunque aún falta un tiempo para las celebraciones navideñas, la Feria Pre-Navideña aprovecha el fin de semana largo para impulsar las compras locales.
Oscar Bustamante, subsecretario de Producción, destacó la importancia de este evento: “La idea es favorecer las compras locales, aprovechar que es un fin de semana largo y ofrecer a la gente la posibilidad de disfrutar de un paseo comercial y gastronómico único”. Este evento se ha convertido en una de las cita imprescindible con un ambiente festivo que anticipa el espíritu de las fiestas.
Los organizadores del evento pretenden crear un espacio de trabajo para los emprendedores locales. Como destacó Bustamante, “la gestión de Rosario Romero busca ofrecer no solo un atractivo turístico, sino también generar trabajo”. La feria se extenderá hasta el lunes, funcionando desde las 10 de la mañana hasta las 23.
Variedad de productos: desde artesanías hasta gastronomía
A lo largo de la feria, los asistentes pueden encontrar una gran diversidad de productos. Los emprendedores ofrecen desde equipos materos hasta artículos de decoración navideña. En uno de los puestos, un vendedor explicó: “Tengo mates, bombillitas, bolsos y equipos de tereré”, destacando la variedad de opciones y la accesibilidad de precios, con productos que van desde los $5.000.
El paseo también cuenta con una amplia oferta de artículos decorativos para el hogar, como velas, difusores y piezas de bisutería. En otro puesto, una emprendedora comentó sobre sus productos: “Todo tiene su propio estilo, todos diferentes. Ofrecemos productos de $5.000 hasta $20.000. Velas y artículos decorativos, muchos de ellos con luces, ideales para quienes no desean armar un arbolito de Navidad”.
Un stand muy popular es el de las velas de cera de soja, que se presentan como un regalo perfecto para esta temporada navideña. “Son 100% artesanales, lo que les da una mayor durabilidad y un aroma más intenso”, comentó una de las vendedoras. Los precios de las velas varían, con opciones desde $1.400 hasta $6.900, dependiendo del tamaño y el diseño.
Un espacio para todos: de los más pequeños a los más grandes
La feria también se caracteriza por su amplia oferta para todos los públicos. No solo hay artículos para adultos, sino que los emprendedores también ofrecen opciones para los más pequeños, como juguetes y ropa. “Aquí encontramos de todo, desde productos para bebés hasta alfombras”, comentó Bustamante, destacando la diversidad de rubros presentes en la feria.
En cuanto a la gastronomía, los visitantes pueden disfrutar de una variada propuesta, con opciones para todos los gustos. Desde platos regionales hasta delicias internacionales, la feria se convierte en un punto de encuentro perfecto para aquellos que desean disfrutar de la gastronomía local en un entorno único, rodeado por la belleza natural de la costanera de Paraná.