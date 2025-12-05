Mundial 2026: Austria, Argelia y Jordania serán los rivales de Argentina en la fase de grupos

Este viernes se realizó en Washington el sorteo del Mundial. Argentina integra el grupo J y enfrentará a las selecciones de Austria, Argelia y Jordania.
Todos los grupos
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Play Off D
Grupo B: Canadá, ganador del Play Off A, Qatar, Suiza
Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia.
Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, ganador del Play Off C
Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador.
Grupo F: Países Bajos, Japón, ganador del Play Off B, Túnez.
Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda.
Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay.
Grupo I: Francia, Senegal, ganador del Play Off 2, Noruega.
Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
Grupo K: Portugal, ganador del Play Off 1, Uzbekistán, Colombia
Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.
Lionel Scaloni, el encargado de llevar la Copa del Mundo
Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, fue el encargado de llevar la Copa del Mundo al escenario. Luciendo guantes blancos, dejó el ansiado trofeo; se refirió a la gesta en Qatar 2022, y en particular al encuentro ganado ante Francia en la definición del certamen: “La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo siguió creyendo a pesar de las dificultades y nunca pensamos que podría terminar mal. Intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido. Eso es lo que espera la gente de nosotros”.
Trump recibió el premio de la Paz de la FIFA
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, subió al escenario en compañía de Infantino para hacer oficial la entrega de la estatuilla. El presidente de la FIFA lo definió como "un líder que se preocupa por la gente, que quiere un ambiente seguro" y añadió: “Por eso, a sus acciones, a su manera, quiero darle mi apoyo y el de la comunidad de todo el fútbol a todas sus decisiones de hacer un mundo más seguro”.
A continuación, Trump dio un breve discurso: “Es uno de los honores más importantes de mi vida, queremos salvar millones de vidas. El Congo es un ejemplo, India, Pakistán, lugares donde la guerra pudo terminar. Lo hemos logrado en algunos sitios, en otros no. Lo he conocido a Infantino, vamos a romper récords de venta de entradas en este gran evento del mundo del fútbol. Nunca se vieron los números que ofrecerá esta Copa del Mundo. Quiero agradecer a mi familia, vamos a dar un evento que el mundo nunca vio. Tenemos una gran relación con Canadá y México. Quiero agradecerles a los dos por haber venido, y les quiero agradecer a todos”.