Club Paracao celebra esta noche su Fiesta Anual del Deporte: reconocerán a 300 deportistas

REDACCIÓN ELONCE
El Club Paracao celebrará la Fiesta Anual del Deporte este viernes a la noche. Se premiará a más de 300 deportistas, tanto de manera individual como grupal, en un homenaje al esfuerzo y dedicación por cada disciplina y la institución, supo Elonce.
En el marco de un evento que destacará el esfuerzo y dedicación de sus deportistas, el Club Paracao celebrará la Fiesta Anual del Deporte este viernes a la noche. Se premiará a más de 300 jóvenes, tanto de manera individual como grupal, en un homenaje a quienes defienden los colores de la institución.
Néstor Ferruti, expresó a Elonce su agradecimiento a todos los que hacen posible el evento y la actividad deportiva: “Hay mucha gente trabajando en este evento. Haremos el reconocimiento a todos nuestros deportistas, premiamos por el esfuerzo, el entrenamiento y a quienes defienden nuestros colores”
Mencionó que “destacaremos a representantes de 25 disciplinas. Esos son premios individuales que damos y después, a nivel general, entregamos un reconocimiento grupal a todos los equipos que han tenido una destacada actuación en las distintas disciplinas”.
Claudio Albornoz, por su parte,, destacó la expansión que ha tenido el Club Paracao en los últimos años. “Hemos tenido una expansión muy importante, tanto a nivel de infraestructura como en lo que respecta a la masa societaria. Gracias a Dios, la cantidad de socios ha aumentado muchísimo en los últimos años”, explicó.
“Es muy positivo todo lo que se está haciendo. Aparte de las disciplinas más importantes como vóley, básquet, tenis, y caminata, aqua aerobic, newcom, folclore, estiramiento y ahora también tenemos estiramiento para gente mayor, que ha sido muy bien recibido”, añadió.
Con respecto a las proyecciones del club, ambos referentes de Paracao hicieron hincapié en la importancia del próximo aniversario del club, que celebrará 80 años en 2026. “Para el año que viene nos proyectamos con muchas expectativas. Como siempre, cada año nos enfrentamos a nuevos desafíos, y el deseo de todos es que sigamos creciendo y celebrando con logros”, señalaron.
Albornoz también se refirió a su rol como encargado de la parte deportiva del vóley en el club, destacando la importancia de los proyectos nacionales a futuro: “Este año vamos a participar en San Juan en el Federal Nacional, que es la tercera categoría del vóley. Estamos apostando muy fuerte por el vóley y queremos dejar al club lo más alto posible para volver a estar como estábamos en su momento.”
En la misma línea, Ferrutti habló sobre la inversión en infraestructura para el club. “Tenemos el gimnasio de musculación, y al lado, el gimnasio de boxeo. Allí también se desarrollan otras disciplinas, como pilates, funcional y esgrima”, detalló. Elonce.com