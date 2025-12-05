Emanuel Noir donó juguetes para los jardines municipales de su ciudad natal

En la ciudad entrerriana se vivió un hecho que combinó solidaridad, música y compromiso social. Emanuel Noir, el reconocido cantante de la banda de cumbia Ke Personajes volvió a demostrar su cercanía con Concepción del Uruguay cuando donó juguetes para los jardines municipales de su ciudad natal.

La iniciativa sorprendió gratamente a docentes, autoridades y familias. La entrega fue recibida por el concejal Lisandro Pinilla, quien destacó la importancia de este aporte para los más pequeños. La acción se convirtió en una demostración concreta de cómo la figura del cantante trasciende los escenarios y se conecta con la realidad local.

Un aporte que fortalece la educación inicial

Según detalló el municipio, el gesto solidario incluyó una importante cantidad de materiales recreativos. La entrega incluyó 230 kits de juegos de doctor y cochecitos para bebés, contribuyendo así al entretenimiento y desarrollo de los más pequeños.

Los kits ya comenzaron a ser distribuidos entre los establecimientos educativos municipales.

Cada uno de estos elementos tiene un impacto significativo en la estimulación temprana, favoreciendo el aprendizaje simbólico y la interacción entre los niños. Los equipos docentes de los jardines expresaron su agradecimiento y destacaron la utilidad de los juguetes en las actividades diarias.