Incautaron 4200 kg de pescado en Victoria: eran más chicos que la medida permitida

Un camión, que provenía de Buenos Aires, transportaba una carga de pescado, específicamente sábalo y bagre, que no cumplía con la medida reglamentaria para su comercialización. El cargamento fue incautado y resguardado en un frigorífico, supo Elonce.
El vehículo de gran porte provenía de la provincia de Buenos Aires y era conducido por un hombre. Según indicó a Elonce el subdirector de la Dirección de Prevención General de Seguridad Vial de Entre Ríos, Juan Carlos Nichea, “se le solicitó la documentación correspondiente, tanto del vehículo como de la carga. Al inspeccionar la carga, se constató que transportaba 4200 kg de pescado, más precisamente bagre y sábalo. En cuanto a estos últimos, no tenían la medida reglamentaria correspondiente: deben superar los 40 centímetros para poder ser vendidos".
Inmediatamente se dio intervención a la Dirección General de Delitos Rurales, que confeccionó el acta correspondiente según la Ley Provincial de Pesca.
El pescado incautado fue trasladado a un frigorífico de la ciudad de Victoria, donde permanecerá resguardado mientras se realizan las actuaciones correspondientes.
“En este tiempo hemos notado un crecimiento en los decomisos de pescado fuera de medida o sin cumplir con los requisitos legales. Nuestros controles son constantes y trabajamos tanto en la prevención del delito como en la fiscalización de las leyes reglamentarias, como la Ley Provincial de Carne y la Ley Provincial de Pesca", comentó Nichea.
"Los transportes deben contar con frío adecuado, deben estar habilitados, y deben tener la guía de transporte correspondiente. Si detectamos irregularidades, como en este caso, donde los transportes no cumplen con la normativa, intervienen las autoridades y se procede con la incautación", explicó el funcionario.
Por último, Nichea subrayó que el objetivo de estos operativos es garantizar que los productos pesqueros lleguen al consumidor cumpliendo con todas las normativas de salud y seguridad, así como también proteger los recursos naturales de la región.
"Los controles viales son una herramienta fundamental en nuestra estrategia de prevención, tanto en cuanto al delito como al cumplimiento de las leyes que regulan el transporte de productos pesqueros. Continuaremos con esta tarea de fiscalización, que es vital para el cuidado de nuestro entorno y para evitar que este tipo de irregularidades continúe ocurriendo", concluyó Nichea.