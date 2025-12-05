Apagón eléctrico dejó la mitad de Concepción del Uruguay a oscuras: impresionantes imágenes

REDACCIÓN ELONCE
Elonce accedió a imágenes que mostraron sectores enteros de Concepción del Uruguay completamente a oscuras tras un apagón que afectó electricidad, internet y servicios esenciales. Afirman que se habría tratado de una desconexión en distribuidor.
Un apagón en Concepción del Uruguay dejó a la ciudad prácticamente a oscuras durante la madrugada de este viernes, cuando un corte generalizado de energía afectó a miles de usuarios y provocó la interrupción de servicios básicos como internet y comunicaciones.
El suministro se interrumpió a las 23:33, según indicaron vecinos, y fue restablecido cerca de la 1:10, tras más de una hora sin electricidad.
Más de la mitad de la ciudad sin luz
Imágenes enviadas a Elonce mostraron la magnitud del evento: mientras algunos sectores conservaron energía, grandes áreas del casco urbano quedaron totalmente apagadas, generando preocupación entre los habitantes y dificultades para circular. Las fotografías, tomadas desde distintos puntos, exhibieron calles sumidas en completa oscuridad.
Vecinos detallaron que la falta de luz afectó también la señal de internet y otros servicios esenciales, lo que complicó la comunicación y la actividad nocturna. Varios comercios debieron cerrar antes de tiempo, mientras que algunas zonas permanecieron desiertas por la falta de alumbrado.
La posible razón del corte
Consultada por la situación, la empresa de energía habría informado que estuvo al tanto del problema desde que comenzó el corte y desplegó personal técnico para restablecer el servicio lo antes posible, sostuvo La Pirámide.
Según indicaron a los usuarios, la falla se habría originado por una desconexión en el distribuidor, lo que provocó la salida de servicio de una amplia porción del sistema eléctrico local.
La distribuidora concluyó las maniobras minutos después de la 1:10, momento en el cual los vecinos confirmaron la restitución de la energía.
Consecuencias del apagón
El corte afectó no solo a hogares, sino también a comercios, edificios públicos y actividades nocturnas, generando un fuerte impacto en la rutina de la ciudad.
Aunque el servicio ya fue normalizado, muchos vecinos expresaron preocupación ante la magnitud del apagón y pidieron explicaciones sobre las causas y medidas preventivas para evitar futuras interrupciones.