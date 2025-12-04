Una joven de 20 años murió aplastada por un andamio que cayó de una obra en construcción

Una joven de aproximadamente 20 años falleció tras ser impactada por un andamio que cayó de una obra en construcción en el barrio porteño de Villa Devoto. El arquitecto a cargo fue imputado por homicidio culposo.
Una tragedia ocurrió este jueves en el barrio porteño de Villa Devoto cuando una joven de aproximadamente 20 años fue fatalmente alcanzada por un andamio que se desplomó desde una obra en construcción. El impacto fue inmediato y la chica, identificada por las autoridades, perdió la vida en el acto. El hecho sucedió sobre la calle Chivilcoy al 3600, donde la víctima caminaba tranquilamente por la vereda cuando ocurrió el fatal accidente.
Según reportó la Dirección General de Logística de la Ciudad, el andamio estaba compuesto por una viga de madera, que cayó de manera inesperada, alcanzando a la joven mientras transitaba por la calle. Personal policial llegó al lugar tras recibir un llamado al 911, informando que una mujer se encontraba desvanecida en el lugar. Al llegar, los efectivos confirmaron que el impacto de la estructura había provocado su muerte. El SAME también se hizo presente, y tras constatar el deceso, las autoridades informaron que la joven había fallecido en el lugar como consecuencia del golpe.
El arquitecto imputado por homicidio culposo
El caso, que conmocionó a la comunidad local, ya está siendo investigado por la justicia. Interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33, que ha iniciado actuaciones por homicidio culposo. En este contexto, el arquitecto a cargo de la obra, un hombre de 79 años, fue imputado y se le atribuye responsabilidad en el trágico suceso. Según las fuentes policiales, el andamio que se desplomó no contaba con las medidas de seguridad adecuadas, lo que podría haber contribuido al trágico desenlace.
Las autoridades siguen investigando las circunstancias exactas que rodearon la caída del andamio y si hubo negligencia por parte de los responsables de la obra. La familia de la joven víctima, que aún no ha sido identificada públicamente, se encuentra devastada por la pérdida.
Este lamentable incidente resalta la necesidad de una mayor regulación y supervisión en los trabajos de construcción para evitar accidentes fatales que, como en este caso, terminan con la vida de inocentes.
(Con información de TN)