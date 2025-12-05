En qué provincias rigen hoy alertas por tormentas, granizo y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para este viernes, advirtiendo sobre fenómenos intensos que afectarán a diversas provincias. Se esperan tormentas, lluvias, granizo y vientos.
n el marco de una semana en la que hubo un aumento de temperaturas a nivel nacional y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se sintió un clima veraniego, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes 5 de diciembre continuarán en alza e, incluso, habrá avisos por calor extremo en algunos sectores. Además emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas en ciertas zonas.
Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por las tormentas -donde regirá el aviso de nivel naranja- serán el centro de San Juan y Salta, para donde se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.
En estos casos, el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos, y que pueden incluir granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. También se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros.
Por otra parte, el SMN publicó una alerta amarilla por tormentas, la cual afectará a zonas de Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, e implicará la presencia de fenómenos meteorológicos “con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.
En las provincias que estarán bajo la advertencia amarilla, las lluvias y tormentas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y abundante caída de agua en períodos cortos. A su vez, los valores de precipitación acumulada serán de entre 20 y 40 milímetros, mientras que en las zonas de alta cordillera las precipitaciones podrían aparecer mayormente en forma de granizo o nieve.
Frente a este escenario, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
Evitar actividades al aire libre.Permanecer atentos ante la posible caída de granizo.No refugiarse cerca de árboles o postes de energía eléctrica que puedan colapsar por la fuerza del viento.Retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua.Minimizar la exposición en zonas abiertas para reducir el riesgo asociado a los rayos.Mantenerse informado por las autoridades locales.