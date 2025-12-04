Las fotos de la Superluna: el fenómeno se observó con intensidad y no se repetirá hasta 2042

REDACCIÓN ELONCE
La luna llena se observó inmensa en la Argentina y el resto del mundo. Muchos ciudadanos de Paraná, aprovecharon para fotografiar la Superluna, que continuará luciendo espectacular hasta la noche del viernes. Fotos.
El mes de diciembre de 2025 fue testigo de uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares de las últimas décadas: una Superluna con características de intensidad que no se volverán a observar hasta el año 2042.
Este evento coincidió con la luna llena de diciembre, tradicionalmente conocida como la Luna Fría, que pudo verse en su esplender este jueves por la noche, tal como retrató la Agencia Noticias Argentinas.
Este jueves 4 de diciembre, el cielo nocturno de Paraná fue escenario de un espectáculo celestial que dejó a los paranaenses maravillados y aprovecharon para fotografiar la Superluna.
Especialistas anticipan que esta Superluna alcanzará condiciones extraordinarias gracias a la alineación de tres factores astronómicos clave:
Los tres factores clave de la superluna extrema
-Máxima Cercanía a la Tierra (Perigeo): La Luna se encontrará en su punto más cercano a nuestro planeta en su órbita elíptica, haciendo que se vea notablemente más grande.
-Brillo Inusual: Debido a esta proximidad y a su fase de Luna Llena, el satélite reflejará la luz solar con una intensidad superior a la de una Luna Llena promedio.
-Posición Extrema en el Ciclo Lunar de 18.6 Años: La Superluna coincidirá con una fase crítica del ciclo de nutación de 18.6 años de la órbita lunar, lo que potencia su efecto y brillo percibido.
El punto máximo de la Superluna se alcanzó este jueves 4 de diciembre de 2025 a las 23:14 GMT (Tiempo Universal Coordinado), lo que equivale a las 20:14 en Argentina (Horario de Argentina).
No obstante, el evento ofrece amplias oportunidades de observación, ya que la Luna se verá prácticamente completa y continuará luciendo espectacular hasta la noche del viernes.
Se recomienda a los aficionados a la astronomía aprovechar este período de máxima intensidad para disfrutar del satélite natural, pues su combinación de tamaño, brillo y alineación no tendrá un equivalente tan potente en los próximos diecisiete años.