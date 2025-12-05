Temperaturas de hasta 34°C y lluvias: cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

Las altas temperaturas continuarán siendo protagonistas este viernes en gran parte del país, especialmente en el norte y centro, donde la sensación térmica superará los 40°C en al menos 14 provincias. La persistencia de un marcado ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte sostiene un escenario de calor extremo en la previa al fin de semana largo.

En Entre Ríos, para este viernes se espera una máxima que alcanzará los 34°C y una mínima de 20°C, con cielo algo nublado y viento del sector norte.

Alerta por temperaturas extremas

Rige una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor para cinco departamentos de Entre Ríos. Según indicó el SMN, el informe incluía a Paraná, Villaguay, Nogoyá, La Paz y Diamante.

La advertencia indica temperaturas elevadas “con efecto leve a moderado en la salud, especialmente para niñas y niños, personas mayores y quienes tengan enfermedades crónicas”, advierte el organismo.

El aviso del SMN fue emitido a las 17 de este jueves, cuando el termómetro marcaba 32 grados en la capital entrerriana, alcanzaba los 33 en Gualeguaychú y superaba los 32 grados en casi todo el territorio provincial, supo Elonce.

Calor

En Córdoba y otras zonas del área central podrían trepar hasta los 38°C. En el norte argentino, en tanto, los registros podrían promediar los 43°C, consolidando a la región como una de las más calurosas del país.

La combinación de aire cálido, humedad en aumento y una atmósfera inestable será clave para el desarrollo de chaparrones y tormentas aisladas en sectores del este de la región pampeana.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo

Durante los próximos días, el centro y norte del país continuarán bajo un marcado período de temperaturas extremas, impulsado por un persistente flujo de viento norte. Esta circulación mantendrá valores superiores a 35°C en gran parte del área Pampeana y la región cuyana, mientras que en el norte argentino las máximas podrán ubicarse entre 38°C y 40°C. La escasa nubosidad favorecerá la fuerte insolación, reforzando el calentamiento generalizado.

Este escenario térmico actuará como un elemento decisivo para la llegada de un sistema frontal que avanzará desde el sur de Cuyo durante el domingo. El choque entre la masa de aire muy cálido ya instalada y el aire más fresco del frente generará condiciones propicias para tormentas de diversa intensidad. Dos regiones concentrarán la mayor atención: Cuyo, que el domingo podría registrar lluvias y tormentas significativas; y el litoral argentino, especialmente el centro-sur de Santa Fe y Entre Ríos, donde el lunes se espera la actividad más intensa.

Tiempo

En Entre Ríos, el sábado presentará una máxima estimada de 33°C y una mínima cercana a los 20°C. El domingo, las temperaturas ascenderán nuevamente hasta los 34°C y hacia la tarde-noche comenzaría a notarse la inestabilidad.

Avance del sistema frontal

El sistema frontal ingresará el domingo desde el sur de Cuyo, generando las primeras tormentas importantes en el sur de Mendoza. Desde allí, se desplazará hacia San Luis y Córdoba, con probabilidad de eventos puntualmente fuertes. La presencia de aire muy cálido, el aumento progresivo de la humedad y la dinámica del frente favorecerán la formación de precipitaciones más organizadas.

Este avance tendrá la capacidad de alterar el patrón térmico en el centro del país, aunque los cambios no serán inmediatos. La transición podría incluir ráfagas intensas, actividad eléctrica y precipitaciones localmente fuertes. Para los sectores productivos, se recomienda prestar atención a los avisos y alertas que emita el Servicio Meteorológico Nacional.

La magnitud de las tormentas será especialmente relevante en Cuyo, donde coincidirán el máximo aporte de humedad y la mayor energía disponible en la atmósfera.

Foco en el Litoral: lunes con tormentas fuertes

El lunes se perfila como la jornada más activa para el litoral argentino En Entre Ríos la máxima prevista para ese día será de22 grados y la mínima de 8 grados. Además hay posibilidad de lluvias durante todo el día.

El avance del sistema frontal hacia el noreste encontrará condiciones muy favorables para el desarrollo de tormentas fuertes, especialmente en el centro-sur de Santa Fe y Entre Ríos. En estas zonas podrían registrarse acumulados destacados de lluvia y episodios de intensa actividad eléctrica. (Meteored y SMN)