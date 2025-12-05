Auto chocó contra una escalera que estaba atravesada en la ruta

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Un Volkswagen Polo Classic colisionó contra una escalera metálica que apareció atravesada en la Ruta Nacional 127, cerca del puente Diego López, en el Departamento Federal. Ocurrió de noche y, pese al riesgo, no hubo heridos.

5 de Diciembre de 2025
Un Volkswagen Polo Classic que circulaba alrededor de las 22 por el kilómetro 180 de la Ruta Nacional 127, en el Departamento Federal, impactó contra una escalera metálica que se encontraba atravesada en la calzada, cerca del puente Diego López. El vehículo era conducido por un vecino de Cpto. Bernardi que viajaba acompañado por su esposa y su nieta de 8 años, y ninguno de ellos sufrió lesiones ni registró daños materiales de consideración.

 

A pesar de la brusquedad del hecho, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos. El conductor advirtió la presencia del objeto a muy poca distancia, lo que hizo imposible evitar el impacto, aunque el choque no generó consecuencias graves.

La escalera, cuyo propietario aún no fue identificado, habría caído accidentalmente desde algún vehículo que transitó previamente por la ruta, de acuerdo con las primeras hipótesis policiales.

 

La Comisaría El Cimarrón inició actuaciones para determinar cómo llegó la escalera a la cinta asfáltica y si se configuró una situación de negligencia por parte de terceros. (Federal al Día)

Departamento Federal Conductor departamento Auto Choque
