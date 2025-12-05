El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros fue presentado este viernes en el predio que la empresa San José posee en el parque industrial. La intendenta Rosario Romero encabezó el acto junto a autoridades municipales, representantes de la firma y trabajadores del sistema, en la antesala del inicio del funcionamiento previsto para este domingo. La actividad incluyó la bendición de las unidades y un momento de oración interreligiosa.

Asamblea ciudadana celebró el nuevo servicio de transporte: “merecemos viajar dignamente”

Expectativas tras años de reclamos

En diálogo con Elonce, la referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glauser, relató que “vinimos dos representantes de la asamblea a participar de esta presentación de los colectivos. La expectativa que tenemos es muy grande después de 25 años de lucha, de pelear por muchísimas cosas que vivimos como ciudadanos de Paraná, especialmente en los barrios”.

Glauser señaló que continúan analizando la propuesta del municipio para realizar ajustes en los recorridos. “Algunos vecinos expresaron inquietudes y estamos dialogando sobre la propuesta porque ciertas líneas, como la 16 y la 11, dejaron de pasar por algunos sectores. Estamos acercando ideas y observando con atención todo lo nuevo”, explicó.

Pedidos de mejora y mirada a futuro

La representante de la Asamblea remarcó que el acompañamiento ciudadano seguirá siendo activo. “Nos merecemos, por derecho, tener un servicio nuevo y de calidad. Esperamos que dentro de dos años las unidades sigan siendo nuevas y estén en buenas condiciones. Nos corresponde tener un viaje digno”, subrayó.

Otra integrante de la Asamblea Ciudadana coincidió en destacar el cambio y valoró la predisposición oficial para ajustar el sistema. “La intendenta señaló que este es un comienzo y que están dispuestos a ir mejorando a medida que la nueva empresa vaya trabajando”, sostuvo.

Asamblea ciudadana celebró el nuevo servicio de transporte: “merecemos viajar dignamente”

Asimismo, expresó que el nuevo servicio genera alivio tras años de malestar con la prestataria anterior. “Celebramos mucho este cambio porque la empresa que estaba operando era una falta de respeto al ciudadano de Paraná: no se respetaba ninguna frecuencia. Una de nuestras expectativas es que ahora las frecuencias sean mejores y realmente se cumplan”, concluyó.

Una vecina, Mónica Martínez, valoró la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte urbano y destacó el impacto que tendrá para los usuarios. “Por fin llega algo verdaderamente beneficioso para el vecino. En nuestro caso, la línea 1 no presenta cambios, pero igualmente tenemos expectativa de que este nuevo esquema funcione de la mejor manera. Y, por supuesto, mis felicitaciones a la intendenta por impulsar esta iniciativa”, expresó.