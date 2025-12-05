Así juegan Argelia, Austria y Jordania, los seleccionados que enfrentarán a Argentina

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 definió este viernes la conformación de los grupos y dejó a la Selección Argentina como cabeza de serie del Grupo J. El campeón vigente conoció así a sus tres rivales para la primera fase del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: Argelia, Austria y Jordania. Con perfiles muy distintos entre sí, los seleccionados buscarán desafiar al conjunto nacional desde el debut en junio próximo.

Argelia, el estreno ante una potencia africana en ascenso

Argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia, una selección que no deja de crecer en el continente africano. Con dos títulos en la Copa Africana de Naciones —el más reciente en 2019—, el conjunto argelino llega con una base de futbolistas consolidados en ligas europeas y con experiencia internacional.

Desde febrero de 2024 el equipo es dirigido por Vladimir Petkovi, técnico con paso por la Lazio y con un historial destacado al frente de la selección suiza, a la que condujo a fases decisivas en torneos continentales y mundiales. Su Argelia mostró solidez en las Eliminatorias: obtuvo ocho victorias, un empate y solo una derrota. La figura del ciclo fue Mohamed Amoura, autor de diez goles.

La nación africana regresa a un Mundial tras su recordada actuación en Brasil 2014, donde forzó a Alemania —posterior campeona— a una prórroga en octavos de final. Será la primera vez que enfrente oficialmente a Argentina.

Austria, el rival europeo con estructura y figuras de primer nivel

El segundo rival del grupo será Austria, que volvió a una Copa del Mundo después de 28 años. Lo hizo como líder invicto del Grupo H europeo, con 19 puntos en ocho partidos y apenas cuatro goles recibidos. Su regularidad lo convierte en uno de los competidores más firmes de la zona.

Ralf Rangnick, referente del fútbol alemán moderno y mentor del estilo de presión alta, dirige a un plantel con futbolistas de renombre. Entre ellos sobresalen David Alaba, referente del Real Madrid; Konrad Laimer, del Bayern Múnich; Marcel Sabitzer, del RB Leipzig; y Marko Arnautović, máximo goleador histórico de la selección.

El capitán de Austria

Austria acumula ocho presencias mundialistas y logró su punto más alto en 1954, cuando alcanzó las semifinales. Su repertorio táctico y su potencia física lo posicionan como uno de los duelos más exigentes del grupo.

Jordania, el histórico debutante que construyó un sueño

Jordania completa el Grupo J como el debutante del Mundial 2026. Su clasificación, conseguida tras un triunfo clave ante Omán, marcó un antes y un después para el fútbol del país asiático. El crecimiento del seleccionado se consolidó después de obtener el subcampeonato en la Copa Asiática 2024, un impulso decisivo para su camino mundialista.

El equipo que dirige Jamal Sellami se caracteriza por su orden defensivo y su capacidad para lanzar ataques rápidos. Entre sus figuras se destacan Mousa Al-Taamari, del Stade Rennais francés; Yazan Al-Naimat, goleador en las Eliminatorias; y el arquero Yazeed Abu Laila.

Foto: Saudi Press Agency/dpa

Jordania había estado cerca en ocasiones anteriores, como en el repechaje rumbo a Brasil 2014, pero su clasificación para 2026 representa el mayor logro deportivo de su historia.

Argentina enfrentará en el Mundial 2026 un grupo variado: una Argelia consolidada, una Austria táctica y competitiva, y una Jordania ilusionada por su primera participación. Tres estilos distintos para un desafío que exigirá al campeón defensor desde el primer partido.