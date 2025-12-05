 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política

Se confirmó el calendario escolar 2026: cuándo comenzarán las clases en Entre Ríos

En Entre Ríos las clases comenzarán el 2 de marzo, según confirmó este viernes el Consejo General de Educación a través de la Resolución Nº3686/25.

5 de Diciembre de 2025
El CGE confirmó el calendario escolar 2026
El CGE confirmó el calendario escolar 2026

En Entre Ríos las clases comenzarán el 2 de marzo, según confirmó este viernes el Consejo General de Educación a través de la Resolución Nº3686/25.

¿Cuándo comienzan las clases en Entre Ríos en 2026?

El Consejo General de Educación (CGE) dio a conocer el cronograma escolar 2026 establecido mediante la Resolución Nº3686/25, que fija las fechas clave para el funcionamiento del sistema educativo entrerriano en todos los niveles y modalidades.

 

De acuerdo con lo dispuesto, el 11 de febrero se realizará la presentación de los equipos de supervisión y equipos directivos de todos los niveles y modalidades. Un día después, el 12 de febrero, será el turno de la presentación de los equipos docentes, instancia que coincidirá con el desarrollo de las Jornadas Regionales de Educación.

 

El ciclo lectivo comenzará el 2 de marzo, con el inicio de clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión. En tanto, el Nivel Superior dará apertura a su actividad académica el 9 de marzo.

 

El receso de invierno se cumplirá del 6 al 17 de julio, mientras que el 18 de diciembre se concretará la finalización del ciclo lectivo 2026, con el correspondiente cierre diversificado de trayectorias escolares en los niveles Inicial, Primario y Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión.

 

Con esta planificación, el CGE “garantiza previsibilidad y organización institucional para toda la comunidad educativa de la provincia”.

 

Temas:

clases Ciclo Lectivo 2026 Entre Ríos
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso