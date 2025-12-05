Dictaron prisión preventiva para el sujeto que adoptó un perro y lo torturó hasta matarlo

Vecinos de la localidad de Santa Anita, denunciaron un grave caso de maltrato animal: un hombre habría adoptado un perro y luego lo habría sometido a agresiones extremas que terminaron con la vida del animal.

Conocido el hecho, el sujeto, de 56 años, fue detenido y este viernes la Justicia de Concepción del Uruguay, dispuso su prisión preventiva por “crueldad animal”.

La causa está en manos del fiscal Auxiliar, Juan Pablo Mariano Gile, quien en audiencia dio terribles detalles del suceso.

Según dijo, cuando la policía llegó a la vivienda de calle San José al 800, constataron la existencia del perro de aproximadamente seis años de vida, colgando de una soga en el galpón, la cual estaba sujeta a un tirante del techo y bajada por una polea hacia la caja de una camioneta, sujetando el otro extremo a ganchos de la caja del vehículo a fin de asegurar la fuerza.

El perro murió por asfixia mediante traumatismo a nivel del cuello por compresión con la soga, configurando esto infracción a la Ley N. 14.346 de Maltrato y crueldad Animal art. 3 inc. 7″.

En la audiencia desarrollada este viernes ante la jueza de Garantías Nº 1, doctora Alejandrina Herrero, tras los alegatos se dispuso que el acusado deba permanecer detenido bajo prisión preventiva por 30 días, mientras se desarrolla la Investigación Penal Preparatoria. (03442)