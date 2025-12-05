Un hito en Paraná: el nuevo transporte urbano suma a cinco conductoras mujeres

El nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros que comenzará a funcionar este domingo en Paraná traerá una incorporación histórica: cinco mujeres estarán al frente de algunas de las unidades que operarán en la ciudad. Durante la presentación de la flota en el predio de la empresa San José, dos de ellas -Ariadna y Melissa- dialogaron con Elonce y compartieron sus sensaciones.

“Estoy muy feliz, contenta por ser una de las pioneras y, además, manejar es algo de lo que más me gusta, así que ya estamos para arrancar y llevarle a los paranaenses el servicio que se merecen”, expresó Ariadna; y añadió que su presencia en el nuevo servicio representa “un mensaje a toda la ciudadanía respecto de cómo nos vamos a manejar de acá en más”.

Melissa, por su parte, contó que su experiencia comenzó en el ámbito militar. “Fui conductor motorista del Ejército. Desde chica, me gustó el manejo y es lo que me apasiona". En la oportunidad, destacó la importancia de haber logrado un espacio en un rubro históricamente masculinizado: "Estoy sumamente feliz por esta oportunidad que nos dieron a las mujeres, porque nos costó muchísimo llegar a un lugar que generalmente ocupan los varones”, afirmó al remarcar que la incorporación de las mujeres "marca una diferencia".

Nuevo transporte urbano: cinco mujeres conducirán colectivos desde el domingo en Paraná

Durante la recorrida por una de las unidades, describieron las características de los nuevos vehículos. Se trata de minibuses marca Iveco, equipados con aire acondicionado, asientos acolchados y capacidad para 31 pasajeros sentados. “Tienen todas las seguridades reglamentarias para brindarle al usuario lo que necesite durante el viaje”, explicó Ariadna.

Operación, recorridos y tecnología incorporada

“El cuidado del pasajero siempre es la prioridad y más en Paraná que tiene sus callecitas”, reafirmó Ariadna cuya experiencia previa estuvo en el transporte escolar; y comentó que ya realizaron prácticas previas para familiarizarse con los trayectos.

La chofer está asignada a la línea A, con cabecera en el barrio Empleados de Comercio. “Es un barrio que no contaba con servicio público de transporte de pasajeros. El recorrido va desde allí hasta el centro, pasando por Paracao, San Agustín y Paraná XVI”, detalló.

Las unidades cuentan con un sistema de GPS integrado a la app Arriba Paraná. “La pantalla marca todas las paradas, las anteriores y las siguientes, con horario y recorrido. Está vinculada al sistema, así que podemos ver todo en tiempo real”, explicó. Sobre el sistema SUBE, indicaron que aún no estaba operativo en las unidades, pero que todo estaba preparado para su implementación.