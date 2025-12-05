Bahl ponderó el nuevo sistema de transporte “porque le hará muy bien a la ciudad”

El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros, que entrará en vigencia este domingo, fue presentado este viernes en el predio que la empresa San José posee en el parque industrial de Paraná. En el lugar, la intendenta Rosario Romero y demás autoridades municipales, junto al representantes de la firma, entre estos, el gerente de San José, Hugo Ruiz, encabezaron un acto que incluyó la bendición de la flota y un espacio de oración interreligiosa.

En la oportunidad, el senador nacional por Fuerza Entre Ríos y ex intendente de Paraná, Adán Bahl, se mostró “muy feliz” por el nuevo sistema “porque le hará muy bien a la ciudad”. “Un 40% de las personas viaja o utiliza el transporte público y la aspiración es que sean muchas más, pero para que eso ocurra tenemos que tenemos que tener previsibilidad, los colectivos tienen que pasar en el horario predeterminado y ser cómodos y contar con aire acondicionado. Esas condiciones son requisitos que se pusieron en el pliego y que la empresa está en condiciones de cumplirlas”, repasó el legislador nacional electo en diálogo con Elonce.

Y agregó: “En la medida en que tengamos un buen transporte público, paulatinamente, la gente volverá a viajar en este transporte, que es el más barato, aunque a veces nos quejamos por el costo del boleto”.

Nuevos colectivos urbanos para Paraná (foto Elonce)

En la oportunidad, destacó el trabajo de la municipalidad, los concejales y ponderó “el esfuerzo porque hay una inversión importante”. “Los colectivos son 0km y esa es una distinción para una ciudad tan grande como Paraná”, valoró.

Punto aparte, el senador nacional electo calificó como “muy triste” a la política de quita de subsidios al sistema de transporte público de pasajeros, instrumentada por el presidente Javier Milei.

“El gobierno nacional en el único lugar en el que pone dinero para que la gente pueda viajar es en la ciudad de Buenos Aires y pareciera que no tenemos un país federal, que el gobierno nacional no mira a Argentina como un país federal, y pone el dinero solo en la ciudad donde viaja más gente, donde hay más votos y donde tiene que cuidar más la situación”, apuntó Bahl.

Y completó: “Mientras que, en Paraná, el gobierno nacional se retiró y el gobierno municipal tiene que seguir invirtiendo más, con el acompañamiento menguado del gobierno provincial”.

Para Bahl, “las ciudades tienen que invertir para tener un sistema de transporte público porque eso hace a una mejor calidad de vida”. “El subsidio a la empresa de transporte es un esfuerzo que hace toda la ciudadanía para los que viajan en ese transporte y lo demás tiene que afrontarse con el boleto”, fundamentó.

“En este mes, cinco veces aumentó la nafta y el combustible es uno de los elementos más importantes en el análisis de costo del boleto, con lo cual, en la medida en que la economía no se estabilice, el esfuerzo del municipio será cada vez mayor para tener una ciudad cuidada y que la gente pueda tener un sistema en el que pueda viajar de manera cómoda, previsible y eso impactará de manera positiva en todos los ciudadanos”, cerró.