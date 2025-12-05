El Tribunal de Cuentas implementó el expediente electrónico para fortalecer el control estatal

El Tribunal de Cuentas incorporó el expediente electrónico y accederá en forma digital a la documentación administrativa del Estado. “Es un paso clave dentro de la modernización más importante de la historia provincial”, destacó Colello.
El Gobierno de Entre Ríos y el Tribunal de Cuentas firmaron un convenio que habilita la implementación plena del expediente electrónico en los procesos de control administrativo. La medida se enmarca en el programa de modernización que impulsa la gestión provincial y que, según las autoridades, avanza con resultados concretos en distintas áreas del Estado.
El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, sostuvo que el acuerdo representa un avance dentro del plan de transformación digital definido al inicio de la gestión. Indicó que la Secretaría General se convirtió en el primer ministerio con el 100% de sus procesos administrativos digitalizados, al recordar que “cuando asumimos no había un solo expediente digitalizado”. Subrayó que la plataforma Mi Entre Ríos permitió agilizar trámites que antes requerían presencia física y demoras por falta de documentación.
En este marco, Colello valoró que la incorporación del Tribunal de Cuentas al sistema de expedientes electrónicos mejore los mecanismos de control y transparencia. Señaló que el objetivo final de la digitalización es “facilitar la vida a la gente y devolverle tiempo”, al hacer más dinámicos y simples los trámites.
Firma digital, trazabilidad y control en tiempo real
Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, destacó que la provincia se encuentra en un proceso de transformación digital “nunca visto” y remarcó que el 95% de los funcionarios cuenta con firma digital. Explicó que el nuevo convenio permitirá al Tribunal de Cuentas acceder directamente al sistema de expedientes electrónicos, revisarlos desde cualquier dispositivo y realizar un seguimiento con trazabilidad completa.
Gainza resaltó que la acordada 340 otorgó plena validez jurídica a los documentos digitales, lo cual permitió avanzar sin dudas en la sustitución del papel. Asimismo, afirmó que la digitalización genera ahorro de recursos, elimina traslados de documentación, reduce tiempos y fortalece la seguridad en los procesos administrativos.
Profundización de la modernización del control público
El presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, celebró la firma del convenio y aseguró que la medida profundiza un proceso de modernización iniciado hace cinco años. Recordó que el organismo desarrolló un sistema de notificación electrónica que ya permitió emitir más de 2.500 comunicaciones dirigidas a municipios, juntas de gobierno, organismos provinciales y próximamente a los 66 hospitales bajo su órbita.
Lara explicó que este sistema garantiza trazabilidad, seguridad y reducción de tiempos, al reemplazar notificaciones manuales o mediante la Policía. Sostuvo que la digitalización de los procedimientos contribuye a mejorar la calidad del control y se ajusta a las herramientas que hoy exige la modernización del Estado.
Finalmente, reiteró que la función constitucional del Tribunal es ejercer control sobre el uso de los fondos públicos y que estas herramientas fortalecen su capacidad de auditoría, al agilizar tanto las rendiciones de cuentas como los procesos internos del organismo.