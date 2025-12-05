El Consejo Asesor de Marca Paraná entregó distinciones en reunión de cierre anual

REDACCIÓN ELONCE
El Consejo Asesor de Marca Paraná realizó su reunión de cierre anual con representantes de instituciones y universidades. Se presentaron los resultados del año, se destacaron avances en identidad local y se entregaron sellos verdes a prácticas sostenibles.
El Consejo Asesor de Marca Paraná llevó adelante este viernes su reunión de cierre anual en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con la participación de instituciones, universidades, organizaciones y funcionarios municipales. El encuentro repasó los avances logrados durante el año y formalizó la entrega de sellos verdes a proyectos con prácticas sostenibles.
Al respecto, la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, destacó a Elonce la continuidad del espacio y el trabajo colaborativo entre sectores. “Estamos muy satisfechos por lograr un año más de este espacio de diseño de políticas públicas colaborativas”, expresó. Señaló además que las instituciones “no acompañan, sino que participan activamente”, y subrayó que “este año es un año de logros, en el que aprendimos a colaborar y empezamos a ver resultados”.
Identidad local y políticas públicas colaborativas
Waigandt remarcó que la construcción de identidad fue un eje central del trabajo: “Vemos cómo nuestra identidad paranaense va teniendo un lugar en los productos, en el discurso y en lo que se ofrece a los turistas”. También anunció que el próximo año se incorporará un sello vinculado a tecnología e innovación.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Santiago Halle, valoró el aporte institucional al proceso de toma de decisiones. “Marca Paraná es ver cómo se toman las decisiones y de qué manera podemos mejorar ese proceso cuando tenemos una función pública”, afirmó. Indicó que el espacio generó consensos que influyen en políticas actuales, mencionando como ejemplo la transformación del transporte público de pasajeros.
Aporte académico y distinciones
En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de UNER, Sebastián Pérez, destacó el rol universitario. “La Mesa Universitaria nos permitió trabajar en sinergia con las políticas públicas y llevar aportes desde el ámbito académico”, señaló, al tiempo que destacó la continuidad del espacio.
Por su parte, el viceintendente David Cáceres resaltó la construcción colectiva de identidad. “La ciudad la construimos entre todos. Es valioso contar con un espacio donde sector privado, universidades, organizaciones y el Estado diagraman políticas pensando hacia dónde queremos crecer”, sostuvo.
Sellos verdes y reconocimientos
Durante la reunión se entregaron sellos verdes, distinciones diseñadas para reconocer prácticas sostenibles implementadas por empresas e instituciones. De hecho, el Consejo Asesor proyecta ampliar estos reconocimientos durante el próximo año.
La reunión marcó el cierre de un nuevo año de trabajo conjunto, consolidando un espacio que desde 2020 busca fortalecer la identidad de Paraná mediante acciones participativas y articuladas.