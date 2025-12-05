 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Obras Sanitarias

Reparan cañería de impulsión de agua potable en centro de distribución Parque del Lago

Debido a la reparación de cañería de impulsión de agua potable, podría registrarse baja presión o falta del servicio en la zona atendida por sistema de bombeo, desde el centro de distribución Parque del Lago.

5 de Diciembre de 2025
Obras Sanitarias
Obras Sanitarias Foto: archivo Elonce

Debido a la reparación de cañería de impulsión de agua potable, podría registrarse baja presión o falta del servicio en la zona atendida por sistema de bombeo, desde el centro de distribución Parque del Lago.

Personal municipal de Obras Sanitarias desarrolla una reparación de cañería de impulsión de agua potable en el centro de distribución Parque del Lago. Los trabajos se ejecutan en el interior del predio ubicado en el barrio Gazzano. Se trata de un conducto de 700 milímetros que aporta suministro para distribuir a la red pública, mediante sistema de bombeo.

 

Debido a este trabajo, podría registrarse baja presión o falta del servicio en la zona atendida por sistema de bombeo, desde el centro de distribución Parque del Lago, que comprende el área situada entre avenida Almafuerte, calles Artigas, Salvador Caputo hasta Lisandro de la Torre, y zonas aledañas.

 

Se estima que la labor se extenderá hasta las primeras horas de la tarde, informaron fuentes municipales.

 

Se recomienda a los usuarios de esa zona que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Temas:

Obras Sanitarias agua potable
