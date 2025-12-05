 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Concordia

Un tren con tanques del Ejército quedó detenido en las vías tras un presunto descarrilamiento

Desde horas de la noche del jueves, permanece interrumpido el tránsito en una zona de Concordia, por el presunto descarrilamiento de un tren que quedó detenido en las vías.

5 de Diciembre de 2025
El tren quedó detenido en las vías e interrumpe el paso vehicular
El tren quedó detenido en las vías e interrumpe el paso vehicular Foto: Concordia 24

En horas de la noche de este jueves, un tren quedó detenido sobre la vía en la ciudad de Concordia, al parecer por un presunto descarrilamiento y hay un corte total de tránsito en las avenidas Chabrillón y Gerardo Yoya.

 

El hecho ocurrió en Concordia y derivó en un amplio operativo para desviar la circulación vehicular mientras se evaluaba la situación.

De acuerdo con los primeros reportes de residentes de la zona, se escuchó un estruendo que asociaron con un posible descarrilamiento. Sin embargo, hasta el momento no hubo confirmación oficial del incidente y tampoco se pudo verificar el alcance del hecho, debido a que el tren se extendía a lo largo de varias cuadras, dificultando la inspección visual completa.

 

Personal policial y agentes de tránsito trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y garantizar la seguridad, ya que la formación impedía cualquier paso vehicular. Los desvíos se implementaron en calles alternativas mientras se aguardaban precisiones sobre el estado del tren y la causa que motivó su detención. (Con información de Concordia 24)

tren Concordia tanques Ejército
