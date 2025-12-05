Picadas de motos en Concordia: iniciarán causas penales a los autores

El pasado fin de semana se registraron varias motos corriendo picadas en la ruta 015 y en el acceso al lago de Salto Grande, en Concordia, lo que generó indignación entre los ciudadanos por esta práctica ilegal y de alto riesgo.

Ante la repercusión, el jefe de la Policía Departamental, José María Rosatelli, afirmó que se trata de un grupo de no más de 45 motociclistas, que suelen concentrarse en cuatro o cinco puntos de la ciudad.

En ese sentido, recordó que se realizan permanentes operativos móviles y análisis de convocatorias en redes sociales para identificar a los participantes, y adelantó que iniciará causas penales por conducción peligrosa contra quienes hayan participado. “Tenemos que actuar de manera preventiva porque no podemos perseguirlos con patrulleros por la ruta, ya que implicaría un riesgo mayor”, aclaró.

Antes se veían estas prácticas en la zona del Liquidámbar o en caminos alternativos a la Costanera.

“Son motos de distintas cilindradas que hacen picadas o actos indebidos infringiendo la ley de tránsito, ya sea por maniobras o por falta de elementos de seguridad”, explicó Rosatelli.

No obstante, asumió que si bien la Policía despliega controles en distintos horarios y puntos estratégicos, también utiliza el sistema de cámaras de la ciudad para monitorear concentraciones y desplazamientos. En paralelo, reconoció que los motociclistas se alertan entre sí para evitar los controles. “A través de las redes sociales y grupos de WhatsApp se van informando continuamente dónde están los operativos y se van moviendo”, indicó.

Además, remarcó que con la llegada del calor estas prácticas ilegales aumentan. “En el último mes ya llevamos más de 100 motovehículos retenidos por diferentes infracciones, y vamos a seguir implementando operativos en distintos horarios y puntos de la ciudad”, señaló.

Respecto a por qué los agentes no intervienen de manera directa cuando identifican el lugar de las carreras, Rosatelli aclaró: “Cuando emprenden una velocidad, nunca los seguimos para evitar un mal mayor. Tratamos de llegar a los lugares donde están, pero no perseguimos en velocidad porque representaría un peligro para toda la ciudadanía”.

Delito penal

El comisario afirmó que la fuerza está incorporando una nueva modalidad en Concordia: documentar con videos las maniobras temerarias y elevar las pruebas a la Fiscalía para iniciar causas penales. “Llevar a cabo maniobras indebidas es un delito penal, por lo que, cuando lo constatamos con videos, informamos a la Fiscalía y ya hemos iniciado algunas causas. Esto nunca se había hecho en Concordia”, destacó.

Por último, y en cuanto a la presencia policial en el acceso al lago Salto Grande —donde se registraron las últimas picadas—, Rosatelli confirmó el funcionamiento de la comisaría Novena, ubicada cerca de Punta Viracho, con patrullero y guardia permanente.

“El patrullero siempre está. Incluso ellos mismos subieron a redes que tuvieron que dejar de hacer la picada cuando llegó el patrullero. La jurisdicción es amplia y el móvil se mueve de un lado a otro”, concluyó el Comisario. (Diario Junio)