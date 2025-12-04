Los aviones F-16 realizarán una demostración histórica en CABA y cómo será la exhibición

El Ministerio de Defensa de la Nación anunció oficialmente el vuelo rasante de los nuevos cazas F-16 que tendrá lugar este domingo sobre distintos puntos emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una presentación aérea inédita para el país y parte de las actividades programadas para la recepción del nuevo sistema de armas adquirido por el Estado nacional.

La cartera invitó a la ciudadanía a “mirar al cielo” y “alzar nuestras banderas” para celebrar la llegada de las aeronaves que marcarán un salto tecnológico para la Fuerza Aérea Argentina.

El Gobierno adquirió estas aeronaves de combate a Dinamarca por un monto cercano a los 300 millones de dólares, en el marco del proceso de modernización de las capacidades de defensa.

Su arribo finaliza un itinerario transoceánico que incluyó escalas en España y Brasil, y forma parte de un operativo logístico conjunto con apoyo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

La llegada de los cazas F-16: inversión, trayecto y primeros pasos en Argentina

La primera tanda de aeronaves —un total de seis unidades— está compuesta por dos monoplaza F-16AM y cuatro biplaza F-16BM, todas en configuración operativa y con el esquema de pintura Have Glass V, diseñado para reducir la firma radar. El arribo está previsto para este viernes 5 de diciembre, momento en el que tocarán suelo argentino tras su extensa travesía atlántica.

La primera parada será en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, una instalación militar que recibió una inversión histórica para adecuar hangares, pista, calles de rodaje y sistemas de soporte necesarios para incorporar el nuevo sistema de armas. Allí se realizará la ceremonia formal de recepción, que será presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei.

Según adelantó el Ministerio de Defensa, el vuelo rasante del domingo actuará como antesala del acto institucional que confirmará la incorporación definitiva de los F-16 a la Fuerza Aérea.

Vuelo rasante de los F-16: cuándo es y qué puntos de Buenos Aires sobrevolarán

El Ministerio difundió un cronograma detallado de la exhibición aérea, que cubrirá en tan solo 15 minutos varios puntos neurálgicos de la Capital Federal. Todo el operativo comenzará a primera hora del domingo.

Cronograma oficial del sobrevuelo

07:55 – Ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, procedentes del Área Material Río Cuarto, con vuelo sobre el Río de la Plata.

08:00 – Sobrevuelo de la Casa Rosada, desplazándose de Este a Oeste a 2.000 pies de altura, para luego continuar por Avenida de Mayo hasta Plaza Miserere.

08:03 – Viraje hacia el sur para reposicionarse y posterior sobrevuelo de la Avenida 9 de Julio, en dirección de Sur a Norte.

08:05 – Viraje hacia el oeste para reposicionarse y paso aéreo sobre el Aeroparque Jorge Newbery, continuando luego sobre la zona de Retiro.

08:06 – Pasaje sobre Puerto Madero y ejecución de un giro de 360° cuyo centro será el edificio del Ministerio de Defensa.

08:10 – Pasaje final por la Avenida 9 de Julio, nuevamente de Sur a Norte, a modo de despedida.

Una vez concluida la maniobra, la flotilla ascenderá, virará hacia el oeste y regresará a su base de operaciones en Río Cuarto para los preparativos finales del acto de recepción del sistema de armas.

Un despliegue logístico multinacional: cómo fue el viaje de los F-16

La llegada de los cazas implicó un complejo operativo logístico, coordinado entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Durante la travesía transoceánica, las aeronaves contaron con el apoyo de:

Un KC-135R Stratotanker, encargado del reabastecimiento en vuelo.

Un C-130 Hércules, con equipamiento técnico y tripulaciones.

Un Boeing 737-700, destinado al transporte de personal y soporte administrativo.

Las aeronaves ingresarán oficialmente al país por la base de Las Higueras, en las afueras de Río Cuarto, un punto estratégico para el despliegue posterior de la nueva flota. Allí se realizaron obras de reacondicionamiento en plataformas, zonas de mantenimiento y sistemas de apoyo terrestre, ya en etapa final de ejecución.

Si bien en días previos circularon versiones sobre posibles exhibiciones en los cielos de Mendoza y San Luis, el Ministerio de Defensa confirmó que el único vuelo demostrativo será el programado sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Presentación oficial y proyección del nuevo sistema de armas

La incorporación de los F-16 constituye una de las renovaciones más importantes de la defensa aérea argentina en décadas. Su presentación oficial incluirá una ceremonia militar en el Área Material Río Cuarto, donde se dará por finalizado el proceso de recepción técnica y se anunciará la puesta en servicio operacional del sistema.

Durante el acto, se espera que el Presidente Milei y autoridades de la Fuerza Aérea destaquen el salto tecnológico que representa esta adquisición en materia de capacidad disuasiva, interoperabilidad internacional y entrenamiento avanzado para pilotos argentinos.

La demostración del domingo en Buenos Aires será, según fuentes oficiales, “un anticipo del nuevo horizonte operativo que se abre para la defensa nacional”. (Con información de IProfesional)