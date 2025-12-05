 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Shell aumentó sus combustibles en Paraná por segunda vez en una semana: los nuevos valores

Las estaciones de servicio actualizaron sus precios durante la madrugada y registraron el segundo incremento en una semana en Paraná. La nafta súper aumentó 14 pesos por litro, según confirmó un relevamiento. Los nuevos valores

5 de Diciembre de 2025
Shell aplicó durante la madrugada un nuevo incremento en sus combustibles y acumuló dos subas en los primeros días de diciembre. El relevamiento realizado indicó que esta actualización se sumó al ajuste aplicado el pasado 1° de diciembre, luego de un mes de noviembre marcado por seis aumentos consecutivos.

De acuerdo con los valores relevados en Paraná, la nafta súper registró una variación de 0,79% y aumentó 14 pesos por litro. El resto de los productos también presentó subas, aunque de menor magnitud.

 

Los nuevos precios en Paraná

Tras el incremento aplicado este viernes, los valores vigentes en las estaciones de servicio Shell quedaron establecidos de la siguiente manera:

Súper: $1.779

V-Power Nafta: $2.036

Evolux: $1.807

V-Power Diésel: $2.048

 

Estos precios reemplazaron a los anteriores, que hasta ayer eran:

Súper: $1.765

V-Power Nafta: $2.024

Evolux: $1.791

V-Power Diésel: $2.042

 

Variaciones porcentuales

La actualización dejó los siguientes porcentajes de aumento:

Súper: 0,79%

V-Power Nafta: 0,59%

Evolux: 0,89%

V-Power Diésel: 0,29%

 

Ajustes en un escenario de aumentos sostenidos

La nueva suba se produjo en un contexto de ajustes sucesivos en el sector, que en noviembre había registrado seis incrementos en menos de 30 días. Según lo relevado, este movimiento en los valores mantiene la tendencia alcista que impacta tanto en el consumo cotidiano como en los costos de transporte y logística.

Temas:

estaciones de servicio shell diciembre
