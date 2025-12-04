Un hombre fue apuñalado en la vía pública tras antiguo conflicto con un vecino

REDACCIÓN ELONCE
La víctima, de 50 años, sufrió heridas cortantes en ambos brazos y fue atendida en el Hospital Heras. El agresor quedó detenido y se realizaron allanamientos vinculados al caso.
Un hombre apuñalado en Concordia fue el resultado de un violento ataque ocurrido este miércoles por la tarde en la zona sur de la ciudad, en un episodio que, según las primeras averiguaciones policiales, estaría relacionado con conflictos de vieja data entre vecinos.
El hecho tuvo lugar alrededor de las 19.40, sobre calle Pueyrredón, entre Laprida y Alvear, cuando la víctima —un hombre de 50 años— fue interceptada y herida con un arma blanca frente a su domicilio.
Personal de la comisaría Primera, a cargo del comisario Mario Mattio, intervino inmediatamente tras recibir el alerta. Al arribar el móvil policial, la víctima ya había sido trasladada al Hospital Heras, donde ingresó con heridas sangrantes en ambos brazos.
De acuerdo a los testimonios recabados en el lugar, el agresor sería un vecino de la zona con el cual mantenía disputas desde hacía tiempo.
Detención del sospechoso y atención médica de la víctima
El presunto atacante fue localizado de inmediato por los efectivos policiales y quedó detenido por orden del fiscal de turno, Martín Núñez. La rápida intervención permitió asegurar el área y avanzar en la investigación sin riesgos para otros vecinos.
En el Hospital Heras, los médicos constataron que el hombre presentaba heridas cortantes que requerían atención quirúrgica: recibió 6 puntos de sutura en un brazo y 2 puntos en el otro. Las autoridades sanitarias confirmaron que se encuentra fuera de peligro.
Allanamiento y secuestro de elementos relacionados al caso
En los primeros minutos de este jueves, el Juzgado de Garantías ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Laprida al 300, lugar señalado dentro de la investigación. Allí, el personal policial secuestró elementos de interés probatorio, que serán analizados para determinar su relación con el ataque.
La causa avanza bajo la carátula de lesiones con arma blanca, mientras se profundiza la hipótesis de que el hecho se originó en un conflicto previo entre vecinos que derivó en un episodio de violencia