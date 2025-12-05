 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes F1

Franco Colapinto vuelve a pista en Abu Dabi: horarios y cómo ver las prácticas

El piloto argentino vuelve a tener acción con Alpine en la última carrera de la temporada 2025. Horarios de entrenamientos, clasificación y carrera, y dónde ver el Gran Premio de Abu Dabi en Argentina.

5 de Diciembre de 2025
Colapinto
Colapinto

El piloto argentino vuelve a tener acción con Alpine en la última carrera de la temporada 2025. Horarios de entrenamientos, clasificación y carrera, y dónde ver el Gran Premio de Abu Dabi en Argentina.

Con una nueva oportunidad para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dabi, que inicia su actividad con las prácticas libres en el Circuito Yas Marina, escenario de la 24° y última fecha del campeonato 2025.

Mientras que el torneo llega con Lando Norris (McLaren) como líder y con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) al acecho, se espera una definición vibrante en la lucha por el título.

Colapinto
Colapinto

 

En paralelo, crece la expectativa por la presentación de Colapinto, recientemente ratificado por Alpine tras su sólida actuación en Qatar, donde finalizó 14° pese a diversos inconvenientes durante el fin de semana.

 

A qué hora son las prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi

La actividad en Yas Marina comienza este viernes a las 6.30 (hora argentina).

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 06.30 a 07.30

Práctica Libre 2: 10.00 a 11.00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 07.00 a 08.00

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera: 10.00

 

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Abu Dabi

En Argentina, el Gran Premio de Abu Dabi podrá verse en vivo por Disney+.

También podría ser emitido por Fox Sports, aunque la señal todavía no realizó un anuncio oficial.

Otra opción es F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, que transmite todas las sesiones con diferentes opciones de cámaras y contenidos exclusivos. (NA)

Temas:

Argentina Fin de Semana Franco Colapinto Fórmula 1
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso