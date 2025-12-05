Franco Colapinto vuelve a pista en Abu Dabi: horarios y cómo ver las prácticas

El piloto argentino vuelve a tener acción con Alpine en la última carrera de la temporada 2025. Horarios de entrenamientos, clasificación y carrera, y dónde ver el Gran Premio de Abu Dabi en Argentina.
Con una nueva oportunidad para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dabi, que inicia su actividad con las prácticas libres en el Circuito Yas Marina, escenario de la 24° y última fecha del campeonato 2025.
Mientras que el torneo llega con Lando Norris (McLaren) como líder y con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) al acecho, se espera una definición vibrante en la lucha por el título.
En paralelo, crece la expectativa por la presentación de Colapinto, recientemente ratificado por Alpine tras su sólida actuación en Qatar, donde finalizó 14° pese a diversos inconvenientes durante el fin de semana.
A qué hora son las prácticas libres del Gran Premio de Abu Dabi
La actividad en Yas Marina comienza este viernes a las 6.30 (hora argentina).
Viernes 5 de diciembre
Práctica Libre 1: 06.30 a 07.30
Práctica Libre 2: 10.00 a 11.00
Sábado 6 de diciembre
Práctica Libre 3: 07.00 a 08.00
Clasificación: 11.00 a 12.00
Domingo 7 de diciembre
Carrera: 10.00
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Abu Dabi
En Argentina, el Gran Premio de Abu Dabi podrá verse en vivo por Disney+.
También podría ser emitido por Fox Sports, aunque la señal todavía no realizó un anuncio oficial.
Otra opción es F1 TV, la plataforma oficial de la categoría, que transmite todas las sesiones con diferentes opciones de cámaras y contenidos exclusivos. (NA)