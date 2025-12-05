Operaron a La Mona Jiménez: cómo evoluciona su salud tras la cirugía

El ícono del cuarteto fue intervenido por una hernia derivada de la operación en la que le extirparon el bazo en 2023. Su recuperación avanza de manera favorable mientras se prepara para el Festival Bum Bum de enero.
El cantante cordobés Carlos “La Mona” Jiménez fue sometido a una cirugía para tratar una hernia que se le generó como consecuencia de la esplenectomía realizada en 2023. Según informaron desde su entorno, la intervención fue exitosa y el músico se encuentra en plena recuperación.
De acuerdo a lo difundido por El Doce TV, el parte médico confirmó que La Mona “evoluciona favorablemente” y responde bien a los cuidados postoperatorios. Los profesionales explicaron que las hernias postquirúrgicas son frecuentes en pacientes que pasaron por procedimientos como el que tuvo el artista el año pasado, por lo que la vigilancia médica es estricta para asegurar una recuperación completa.
El objetivo del músico es poder estar presente en el Festival Bum Bum, programado para el 10 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque por el momento prioriza su salud y continúa siguiendo las indicaciones del equipo médico.
A los 73 años, La Mona mantiene una enorme vigencia artística. Es creador de clásicos como “Beso a beso”, “La Luna” y “El Federal”, y recientemente participó de un evento donde compartió escenario con el Mono de Kapanga y Carlos Tévez, demostrando que su convocatoria sigue intacta. (NA)