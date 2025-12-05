 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Operaron a La Mona Jiménez: cómo evoluciona su salud tras la cirugía

El ícono del cuarteto fue intervenido por una hernia derivada de la operación en la que le extirparon el bazo en 2023. Su recuperación avanza de manera favorable mientras se prepara para el Festival Bum Bum de enero.

5 de Diciembre de 2025
La Mona Jiménez
La Mona Jiménez

El ícono del cuarteto fue intervenido por una hernia derivada de la operación en la que le extirparon el bazo en 2023. Su recuperación avanza de manera favorable mientras se prepara para el Festival Bum Bum de enero.

El cantante cordobés Carlos “La Mona” Jiménez fue sometido a una cirugía para tratar una hernia que se le generó como consecuencia de la esplenectomía realizada en 2023. Según informaron desde su entorno, la intervención fue exitosa y el músico se encuentra en plena recuperación.

 

De acuerdo a lo difundido por El Doce TV, el parte médico confirmó que La Mona “evoluciona favorablemente” y responde bien a los cuidados postoperatorios. Los profesionales explicaron que las hernias postquirúrgicas son frecuentes en pacientes que pasaron por procedimientos como el que tuvo el artista el año pasado, por lo que la vigilancia médica es estricta para asegurar una recuperación completa.

 

El objetivo del músico es poder estar presente en el Festival Bum Bum, programado para el 10 de enero en el estadio Mario Alberto Kempes, aunque por el momento prioriza su salud y continúa siguiendo las indicaciones del equipo médico.

 

A los 73 años, La Mona mantiene una enorme vigencia artística. Es creador de clásicos como “Beso a beso”, “La Luna” y “El Federal”, y recientemente participó de un evento donde compartió escenario con el Mono de Kapanga y Carlos Tévez, demostrando que su convocatoria sigue intacta. (NA)

Temas:

Cantante La Mona Jiménez
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso